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AKP’den Mülkiyet Sorununun Çözümüne Yine Provokasyon
AKP’den Mülkiyet Sorununun Çözümüne Yine Provokasyon

Sarıyer Belediye Meclisi mülkiyet sorunu ile ilgili olarak, Mart ayının Pazartesi günlü ilk toplantısına, AKP’li Meclis üyelerinin gündem dışı söz alarak süreci tıkayan davranışları nedeniyle izleyicisiz devam edilmek zorunda kaldı. Üç mahallenin mülkiyet sorununun çözümüne yönelik çalışma CHP’li Meclis Üyeleri tarafından oy birliği ile komisyona havale edildi.

Pınar Mahallesi, Çayırbaşı ve Kocataş mahallelerinin mülkiyet sorununun çözümü için Sarıyer Belediye Meclisi’nin mart ayının pazartesi günlü ilk toplantısı halkın yoğun katılımı ile başladı. AKP Grubu Başkanının, gündem dışı konuşma ısrarıyla başlayan ve süreci tıkayan tartışma üzerine önce toplantıya geçici olarak ara verildi. Verilen ara sonrası, Meclis’te seyirciler arasında yer alan AKP’li bir grubun yüksek sesle devam eden sataşmaları, hatta görevli polis memuruna bile saldırmaları üzerine, izleyicisiz olarak toplantıya devam kararı alındı.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, önerge ve gündem dışı konuşma taleplerinin Meclis’e verilmesinin yolunun İBB’de olduğu gibi bir dilekçe ile verilmesi olduğunu ve Meclis Başkan Vekilinin iznine tabii olduğunu anımsattı. Başkan Genç, bölgenin rant bölgesi olduğunu belirterek, “Geçen hafta da, gündem dışı konuşma talebi ile süreci tıkama çabası söz konusu olmuştu. Biz tapu hak tahsis belgeleri ile ilgili tüm çalışmaları başlattık. Acaba bu çabalar gündemi değiştirerek başka yollar arama çabaları mıdır?” dedi.

AKP’li Meclis üyelerinin de salondan ayrılmasından sonra, mülkiyet sorununun çözümüne yönelik imar ıslah çalışması oy birliği ile komisyona havale edildi.

 

 

 

 

📆 06 Mart 2017 Pazartesi 16:22   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Kocaelispor 27 13 10 4 47 26 +21 49 Play-off
3 Altay 27 12 11 4 46 26 +20 47
4 Çorum Bld. 27 12 8 7 37 23 +14 44
5 Ankara Demirspor 27 10 12 5 40 30 +10 42
6 Gölcükspor 26 10 10 6 31 26 +5 40
7 Van Bş. Bld. 27 10 10 7 27 27 0 40
8 Kızılcabölükspor 27 10 9 8 27 25 +2 39
9 Bayburt GÖİ 26 9 9 8 30 26 +4 36
10 24 Erzincanspor 26 8 11 7 26 24 +2 35
11 Erzin Bld. 27 9 7 11 27 38 −11 34
12 Tekirdağspor 27 8 9 10 27 35 −8 33
13 Karacabey Birlikspor 26 8 6 12 45 42 +3 30
14 Kozan Bld. 26 7 8 11 28 34 −6 29
15 Kartalspor 27 8 5 14 26 35 −9 29
16 Cizrespor 27 6 9 12 19 37 −18 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 26 6 7 13 29 46 −17 25
18 Manavgatspor 26 3 12 11 18 39 −21 21
19 Beylerbeyi 26 4 8 14 30 44 −14 20

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