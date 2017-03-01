Çağatay Akman İzdihamı: Mini Konserine 3 Bin Kişi Geldi

Podium AVM’de Çağatay Akman İzdihamı:

Mini Konserine 3 Bin Kişi Geldi!

‘Gece Gölgenin Rahatına Bak’ şarkısıyla 2017 Yılının en büyük çıkış yapan sanatçısı Çağatay Akman’ın Ankara Podium AVM’deki mini konserine binlerce Çağatay Akman hayranı geldi.

İlk AVM buluşmasını Ankara’da gerçekleştiren Çağatay Akman, 1 saat sahnede kaldı.

YouTube’da 158 Milyona ulaşan şarkısının yanı sıra son günlerin sevilen şarkılarını da seslendiren Çağatay Akman aynı akşam Ankara Masquarede Club’da sahne aldı.

Önümüzdeki günlerde başta Almanya olmak üzere Avusturya ve İsviçre’de toplam 12 konser verecek olan sanatçının önümüzdeki günlerde yine çok popüler bir ismin şarkısında da sesini duyacağız.

Bununyanı sıra Mart ayı içinde, sanatçının ‘Gece Gölgenin Rahatına Bak’ şarkısının 15 ayrı versiyonu müzik marketlerde ve tüm dijital platformlarda yerini alacak.