Uluslararası İyilik Ödülleri 2017 - Türkiye Diyanet Vakfı
Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Etkinlikler, Manşet » Çağatay Akman İzdihamı: Mini Konserine 3 Bin Kişi Geldi
Çağatay Akman İzdihamı: Mini Konserine 3 Bin Kişi Geldi
Çağatay Akman İzdihamı: Mini Konserine 3 Bin Kişi Geldi

Podium AVM’de Çağatay Akman İzdihamı:

Mini Konserine 3 Bin Kişi Geldi!

 ‘Gece Gölgenin Rahatına Bak’ şarkısıyla 2017 Yılının en büyük çıkış yapan sanatçısı Çağatay Akman’ın Ankara Podium AVM’deki mini konserine binlerce Çağatay Akman hayranı geldi.
İlk AVM buluşmasını Ankara’da gerçekleştiren Çağatay Akman, 1 saat sahnede kaldı.

YouTube’da 158 Milyona ulaşan şarkısının yanı sıra son günlerin sevilen şarkılarını da seslendiren Çağatay Akman aynı akşam Ankara Masquarede Club’da sahne aldı.
Önümüzdeki günlerde başta Almanya olmak üzere Avusturya ve İsviçre’de toplam 12 konser verecek olan sanatçının önümüzdeki günlerde yine çok popüler bir ismin şarkısında da sesini duyacağız.

Bununyanı sıra Mart ayı içinde, sanatçının ‘Gece Gölgenin Rahatına Bak’ şarkısının 15 ayrı versiyonu müzik marketlerde ve tüm dijital platformlarda yerini alacak.

📆 06 Mart 2017 Pazartesi 16:14   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Loading ... Loading ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 26 14 9 3 38 15 +23 51 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 27 13 10 4 47 26 +21 49 Play-off
3 Altay 27 12 11 4 46 26 +20 47
4 Çorum Bld. 27 12 8 7 37 23 +14 44
5 Ankara Demirspor 27 10 12 5 40 30 +10 42
6 Gölcükspor 26 10 10 6 31 26 +5 40
7 Van Bş. Bld. 27 10 10 7 27 27 0 40
8 Kızılcabölükspor 27 10 9 8 27 25 +2 39
9 Bayburt GÖİ 26 9 9 8 30 26 +4 36
10 24 Erzincanspor 26 8 11 7 26 24 +2 35
11 Erzin Bld. 27 9 7 11 27 38 −11 34
12 Tekirdağspor 27 8 9 10 27 35 −8 33
13 Karacabey Birlikspor 26 8 6 12 45 42 +3 30
14 Kozan Bld. 26 7 8 11 28 34 −6 29
15 Kartalspor 27 8 5 14 26 35 −9 29
16 Cizrespor 27 6 9 12 19 37 −18 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 26 6 7 13 29 46 −17 25
18 Manavgatspor 26 3 12 11 18 39 −21 21
19 Beylerbeyi 26 4 8 14 30 44 −14 20

BAĞLANTILAR

Sancaktepe mehmet merkezi pendik kaza ahmet belediyesi universitesi kartalda turkiye mac yazici tuzla meclis koleji kadikoy baskani huseyin gunu Spor GÜNCEL parti maltepe Altinok yardim futbol Sağlık kartalspor kartal ziyaret Belediye sadi yeni baskan proje anma istanbul cocuk chp sultanbeyli şimşek oz Eğitim ak mutlu