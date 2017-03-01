İSTANBUL’DA ERBAKAN COŞKUSU

54. T.C. Hükümeti Başbakanı Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefatının 6. yılında Erbakan Vakfı İstanbul Şubesi tarafından Abdi İpekçi Spor Salonu’nda düzenlenen programla anıldı.

ALDANMAYAN, ALDATMAYAN LİDER ERBAKAN

Abdi İpekçi Spor Salonu’nda düzenlenen “Aldanmayan Aldatmayan Necmettin Erbakan” adlı program, Dünya 1.si Hafız Abdurrahman Sadien’ in Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Açılış konuşmasını Erbakan Vakfı İstanbul İl Başkanı Hüseyin TERZİ yaptı. Terzi konuşmasında; böyle

muhteşem bir programı organize etmenin sevincini ve onurunu yaşadıklarını belirterek, davete icabet eden tüm misafirlere teşekkürlerini bildirdi.

KIBRIS’I SAHİPLENEN LİDER ERBAKAN

KKTC Milletvekili Zorlu Töre de Erbakan’ın Kıbrıs davasına verdiği önemi anlattı. Töre, beraberinde getirdiği KKTC bayrağını Fatih Erbakan’a takdim etti.

MAZLUM COĞRAFYAYI ÖĞRETEN LİDER ERBAKAN

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım ise Erbakan’ın İslam dünyasının birlik ve beraberliği için çok emek verdiğini belirterek, Doğu Türkistan, Filistin gibi mazlum coğrafyaları Türk halkına Erbakan’ın öğrettiğini söyledi.

İslam dünyasının çeşitli ülkelerinden gelen konuşmacılar da Erbakan’ın hayatı ve onun İslam dünyasına yaptığı hizmetler hakkında konuştu.

Erbakan’ın hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterisinin de yapıldığı programda Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas’ın lideri İsmail Haniye katılımcılara Gazze’den video konferans yöntemiyle hitap etti.

ONBİNLER KATILDI

Abdi İpekçi Spor Salonu’nda onbinlerce kişinin katıldığı programda Fatih Erbakan’ın kürsüye çıkmasıyla büyük coşku yaşandı.

Gecede bir konuşma yapan Erbakan Vakfı Kurucusu ve Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, “Erbakan’ı anlamak kurtuluşun batıya yönelmekte değil kurtuluşun Türkiye’nin öncülüğünde İslam Birliği’nin kurulmasında olmasını bilmektir” dedi.

Merhum Erbakan’ın dünden bugüne, bugünden yarını kestirecek ferasete sahip olduğunu aktaran Fatih Erbakan: “Bu feraseti sayesinde dış güçlerin ve dünya Siyonizm’inin planlarını çok önceden kestiren ve buna göre hamle yapabilen bir liderdi. Daha 1990’larda

bugün uygulanan Büyük Ortadoğu projesini bizlere anlattı. Aradan 10-15 sene geçtikten sonra dedikleri hepsi birer bire gerçek oldu. Yıllar önce terör örgütlerine asıl desteği Amerikan yönetimi ve İsrail vermektedir dedi, yerden göğe kadar haklı çıktı. 15 Temmuz gecesi bu ülkede kalkışmaya yeltenen grubu

daha 20-30 yıl önceden deşifre etti. Bunlar Siyonizm’e asker yetiştiriyorlar dedi ve bunların hepsi çıktı” diye konuştu.

DAVASI ENGELLENMEK İSTENDİ

Necmettin Erbakan’ın ve davasının yıllarca engellenmek istendiğini ifade eden Fatih Erbakan, merhum Erbakan’ın hayatı boyunca güçlüklerle ve

engellemelerle mücadele ettiğini ve bu yüzden ‘Mücahid Erbakan’ olarak anıldığını ifade etti.

“MİLLİ GÖRÜŞ, ERBAKAN VAKFI’DIR”

Dr. Fatih Erbakan; “Madem damarımızda milli görüş kanı var, bize yakışmaz geri düşmek bu davadan. Milli görüş hareketini Necmettin Erbakan sonrasında zafere

ulaştıracak tek kurum Erbakan Vakfı’dır.” dedi.