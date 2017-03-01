Vedat Günyol Deneme Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Kartal Belediyesi öncülüğünde Türkiye Yazarlar Sendikası, İstanbul Barosu, Kırmızı Kedi Yayınevi ve İstanbul Atatürk Lisesi Mezunları Vakfı tarafından çevirmen, eleştirmen, öğretmen, avukat, yayıncı ve yazar Vedat Günyol anısına düzenlenen ‘ Vedat Günyol Deneme Yarışması’ ödülleri sahiplerini buldu.

Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül törenine Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz ve eşi Feray Öz’ün yanı sıra Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan, CHP Parti Meclis üyesi Hüsnü Süslü, Kartal Belediyesi Meclis üyeleri, Av. Celal Ülgen ve eşi, Gazeteci-yazar Mustafa Mutlu ve eşi, Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı Mustafa Köz, İstanbul Barosu sekreteri Av. Hüseyin Özbek, Kırmızıkedi Yayınevi Sahibi Haluk Hepkon, Taksim Atatürk Lisesi Mezunları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Turhan Atalay, Vedat Günyol ailesinden seçici kurul üyesi Rengin Cemiloğlu ve Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Adem Uçar katıldı.

Ödül töreni öncesinde Vedat Günyol’un hayatından kesitler sunan kısa bir video izletildi. Videonun ardından Av. Celal Ülgen, Süleyman Balkan ve yazar Cengiz Baktaş’ın konuşmacı olduğu bir panel gerçekleştirildi. Sunumunu Vedat Günyol’un öğrencisi Aydın Ergil’in yaptığı programda; Vedat Günyol’un öğretmen yönünü, bir diğer öğrencisi Süleyman Balkan anlattı. Balkan, “Vedat Günyol filozof bir öğretmendi. Öğrencilerine ne düşünmesi gerektiğini değil nasıl düşüneceğini öğretirdi” dedi. Vedat Günyol’un yazar yönünü anlatan yakın arkadaşı yazar Cengiz Bektaş, Vedat Günyol’la birlikte yazarlık hayatı boyunca yaşadıkları anıları dile getirdi. Vedat Günyol’un siyasi yönünü anlatan Av. Celal Ülgen ise Vedat Günyol’un özel mülkiyeti reddedişine değindi. Ülgen, “ Vedat Günyol’un insanı eksen tutan bir solculuğu vardı ki bu solcu yanı, ona, insanlara çok çabuk ulaşmayı, erişmeyi ve kafasının içini açma olanağını veriyordu. Vedat Günyol bize aydınlanmamızı sağlayacak çok bilgi verdi. Ama en önemli verdiği şey insan sıcaklığıydı” dedi.

Ödül töreninde daha sonra Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz bir konuşma yaptı. Katılımcılara teşekkür eden Başkan Altınok Öz, “Vedat Günyol’un doğum gününde sizleri Kartal’da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu organizasyonu hazırlayan Kültür Müdürlüğümüze, yürütme kuruluna, seçici kurula ve bu fikri ortaya atan sevgili Celal Ülgen’ e teşekkür ediyorum. Vedat Günyol’u hep birlikte dinleyeceğiz. Bizim en büyük artımız, bu aydın insanları hem hatırlamak hem de onlarla birlikte hayırlısı ile devam etmektir ” dedi.

74 eserin katıldığı deneme yarışmasında “Anadolu’nun Umudu Aydınlık” adlı eseriyle Öner Yağcı, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’den ve Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı Mustafa Köz’ün elinden ödülünü aldı. Seçici Kurul Özel Ödülleri’ne ise “ Kirpinin Dansı” adlı eseri ile Hamdi Topçu ve “Aklımın Söz Kanatları” adlı eseriyle Ayşe Yamaç layık görüldü.

Ödül töreninin ardından seçici kurul üyeleri tarafından Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’e çiçek takdim edildi. Daha sonra Ruhi Su Dostlar Korosu’nun ilk mensuplarından Karabey Aydoğan, tüm konuklar için mini bir konser verdi.