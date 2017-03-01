Karacabey Birlikspor 2-0 Kartalspor

Spor Toto 3.lig’in 28.haftasında deplasmanda Karacabey Birlikspor’la karşılaşan Kartalspor karşılaşmadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı.

Kulüp Başkanı Ali Apaydın, Başkan Vekili Cemal Şahan, Genel Sekreter Nurettin Canpolat, Genel Sayman Sayit Karagöz, Personel ve Tesislerden Sorumlu Yönetici Özgür Sevindik, Futbol Şube Sorumlusu Yasin Sülük, Psikolojik Danışman Meliha Ersoy ve sakatlıkları bulunan oyunculardan Osman Şimşek, Sait Ulucan ve Onur Acar Karacabey deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Karacabey Birlikspor karşılaşmasının kadrosunda sakatlıkları bulunan Baran Basut, Osman Şimşek, Sait Ulucan, Onur Acar, Tugay Kaya ve Samet Eser yer almazken, teknik direktör Önder Deniz Kolgu, on sekiz kişilik kadroda şu isimlere yer verdi. Ender Kaya, Yiğit Demirbilek, Ozan Solak, Emrah Taysi, Tulga Balcı, Tahsin Hacımustafaoğlu, Oğuzhan Demir, Zafer Çuvalcı, Mustafa Şeker, Burak Yılmaz, Yasin Şahan, Safa Serbest, Yusuf Ocak, Görkem Güven, Dündar Denizhan, Furkan Çarkçı, Aytek Öktem.

Kolgu, ilk onbirde ise Kalede Ender Kaya, savunmada Ozan Solak, Emrah Taysi, Tulga Balcı, Tahsin Hacımustafaoğlu, önlerinde Mustafa Şeker, Burak Yılmaz, Orta alanda Recep Yaşar, Yusuf Ocak, Dündar Denizhan ve ileri uçta Aytek Öktem’e şans verdi.

Karacabey M.Fehmi Gerçeker stadyumunda saat 14:30’da başlayan karşılaşmayı Aksaray bölgesi hakemlerimizden Volkan Okur yönetirken yardımcılıklarını Suha Adıyaman ve Emrah Altınsoy üstlendi. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Ramazan Kaya görev aldı.

Kartalspor maça bordo forma, bordo şort ve bordo konç ile çıkarken kaleci Ender Kaya turuncu forma giydi. Rakip Karacabey Birlikspor ise mavi beyaz çubuklu forma beyaz şort ve beyaz konç ile çıktı. Karacabey kalecisi Turgut Kirveli ise yeşil formayı tercih etti.

Karşılaşma öncesi gerçekleştirilen para atışı sonucu Karacabey Birlikspor takım kaptanı Hurşut Meriç kale seçimini yaparken karşılaşmaya Kartalspor başladı.

Maçta önemli anlar.

Bursa deplasmanında Karacabey Birlikspor’la çok önemli bir müsabakaya çıkan Kartalspor karşılaşmanın üçüncü dakikasında Dündar Denizhan’la golü buldu fakat, karşılaşmanın yan hakemi tartışmalı bir kararla ofsayt bayrağını kaldırdı. Bu pozisyondan on dakika sonra savunma arkasına atılan topa Alim Harlak hareketlendi kalesini terk eden Ender’den önce topa dokunan Alim, Karacabey Birlikspor’u 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

32.dakikada atak yönünün sağından kullanılan köşe vuruşu sonrasında kale önünde seken top, arka tarafta bekleyen Ali Serin’in önüne düştü, Ali’nin bekletmeden yarım vole vuruşunda top Kartalspor ağlarına gitti. 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlanırken ikinci yarıya ev sahibi takım Karacabey Birlikspor başladı.

Teknik direktör Önder Deniz Kolgu ikinci yarı Yusuf Ocak’ın yerine Yasin Şahan’ı sahaya sürdü.

48.dakikada Kartalspor atak yönünün solundan köşe vuruşu kullandı, ceza sahası içinde yapılan kafa vuruşunu Süleyman Baykuş çizgi üzerinden çıkarttı.

52.dakikada Karacabey Birlikspor’dan Hurşut Meriç sağ çaprazdan kaleyi denedi, kaleci Ender karşıladı, seken topu Kartalspor savunması uzaklaştırdı.

62.dakikada atak yönünün solunda Kartalspor yedek kulübesinin önünde Aytek Öktem düşürüldü, serbest vuruşu kullanmak üzere Dündar topun başına geçti, Dündar’ın ortasında Recep Yaşar kafayla kale önüne indirdi, Burak Yılmaz vurmak isterken rakibi Burak’ın ayağına vurunca karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı atışını kullanmak üzere topun başına geçen isim Ozan Solak oldu. Ozan’ın vuruşunda Karacabey Birlikspor kalecisi Turgut Kirveli topu çeldi, topu takip eden Dündar’ın vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti.

73.dakikada atak yönünün solundan Dündar taç atışı kullandı, Burak Yılmaz kale önüne yerden ortaladı, top Yasin Şahan’ın önüne geldi Yasin’in vuruşunda Karacabey Birlikspor’dan Yusuf Efil topun önüne kendi atarak takımı adına mutlak golü önledi.

73.dakikada Furkan Çarkçı, Mustafa Şeker’in yerine oyuna dahil oldu.

74.dakikada Karacabey’den Muhammed Rıdvan Özdemir çıkarken Gökhan Tunahan oyuna dahil oldu.

81.dakikada ceza sahasının solunda son çizgiye yakın bir noktadan Recep Yaşar ceza sahasına ortasını yaptı, Aytek Öktem eğilerek kafa vuruşunu yaptı top üstten dışarı çıktı.

81.dakikada Kartalspor’dan Recep Yaşar yerini Safa Serbest’e bıraktı.

81.dakikada Karacabey’den Ali Serin yerini İbrahim Ak’a bıraktı.

83.dakikada Karacabey’de Hurşut Meriç çıkarken Hüseyin Korkmaz oyuna dahil oldu.

86.dakikada Karacabey Birlikspor’dan Deniz Keskin ceza sahası dışından vurdu kaleci Ender Kaya direğin dibinden topu tokatlayarak kornere gönderdi.

87.dakikada Dündar Denizhan sol kanatta topla buluştu, içe doğru topu çekti vuruşunu yaptı kaleci Turgut iki hamlede topu kontrol etti.

90.dakikada Dündar Denizhan, savunmanın kontrolünde köşe gönderinin oradan avuta çıkacak olan topa ısrarla baskı yaptı, rakibinin markajına rağmen topukla topu sahada tuttu ve sonrasında topa sahip olarak kaleye doğru yöneldi, kale önüne yerden ortasını yaptı Furkan uzak kalınca herkesin bakışları arasında top avuta çıktı.

92.dakikada Aytek Öktem ceza sahası içerisinde topu tuttu döndü vurdu, rakibine çarpan top az farkla direğin dibinden dışarı gitti.

90+3 dakikada atak yönünün sağından kullanılan köşe vuruşunda arka direkte Burak Yılmaz kafaya yükseldi vuruşunu yaptı top savunmanın eline çarpınca karşılaşmanın hakemi bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı atışını kullanmak üzere topun başına bu kez Aytek Öktem geldi, Aytek’in vuruşunda kaleci Turgut başarılıydı dönen topu takip eden Dündar kafayla topu kaleye göndermek istedi fakat top üstten dışarı çıktı.

Bu pozisyondan sonra karşılaşmanın hakemi müsabakanın son düdüğünü çalarak maçı bitirdi.

Kartalspor bu mağlubiyetle 29 puanda kalırken puan sıralamasında 2 basamak geriye düşerek 15.sıraya geriledi. Karacabey Birlikspor ise puanını 30’a çıkartarak 13.sıraya yükseldi. Kartalspor’umuz lig’in 29.haftasında Cuma günü sahasında Bayburtspor’u konuk edecek.