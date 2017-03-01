Uygun fiyata çelik soyunma dolabı ile dosya dolaplarını nereden temin edebiliriz?

Okullarda, dershanelerde, eğitim kurumlarında, kamu ve özel kurumlarda personellerin ,çalışanların en çok tercih ettiği ürünlerin başında gelen çelik dolaplar ve çelik eşyalar , günlük hayatımızda büyük bir yere sahiptir. Firmalardaki personeller, işlerine başlamadan evvel ,elbise ve eşyalarını bir yerlere depolaması gerekmektedir. İşte bu durumda kurtarıcı olarak çelik soyunma dolabı önem arz etmektedir. Çelik soyunma dolapları teknolojinin gelişmesi ile birlikte, birbirinden farklı, çok türlü bir yapıya bürünerek ürün modelleri genişlemiştir. Ürün çeşitlerinin genişlemesiyle bir çok farklı çelik dolap imalatçısı ortaya çıkmıştır. Soyunma dolabı modelleri arasında fiyat ve performans bakımından en çok tercih edilen model Altı Kapılı Soyunma Dolabı olmaktadır. Her bir kapının içinde askılıklar, raf olan bu gözler, bir personele tahsis edilmektedir. Kapıların dış kısmında ise, asma kilit asma modülü yer almaktadır. Ayrıca üst ve alt tarafında ise panjur ve personelin isimini yazması için etiketlik yeri mevcuttur.

Büro gibi evrak ,klasör ve arşivin bol olduğu çalışma alanlarında ise, soyunma dolapları yerine dosya dolapları ve klasör dolapları tercih edilmektedir. Uygun fiyatlı dosya dolapları içinde en çok satılan model ise Büyük Boy Dosya Dolabı (198’lik dosya dolabı) olmaktadır. Dosya dolaplarının iç kısmında rafların ayarlanabilir olması nedeniyle delikler mevcuttur. Bu deliklere raf çubukları vasıtasıyla dosya ve klasörler isteğe göre yüksekliği ayarlanabilir şekil almaktadır. 4 adet rafın mevcut olduğu dosya dolabında 5 adette göz bulunmaktadır. Ortalama 60 adet dosya alabilmektedir 198lik dosya dolabı. Elbette dosyanın genişliğine göre bu miktar azalabilir. Engin Metal Çelik Eşya soyunma dolabı dosya dolabı ve çelik dolap konusunda yarım asırlık tecrübeye sahip olmasının avantajı ile ,sektörde önemli bir konuma sahiptir. 50 senelik birikim ile en yüksek kaliteyi , en uygun fiyatlara sunan Engin Metal Çelik Eşya , özel üretim seçeneği gibi müşterilerine özel ürünlerde imal etmektedir. Eğitim kurumlarına,okullara , öğrenci ve emanet dolapları gibi geniş bir standart ürün yelpazesine sahip olan Engin Metal, ihtiyaçlarına en özel çözümleri sunar.