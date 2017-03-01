Kartal Konut Projeleriyle Parladı

Son yıllarda tek tek hayata geçmeye başlayan yüksek rezidans projeleriyle dikkat çeken bölgelerden biri de İstanbul’un Kartal semti. Bölgede hala alıcısını bekleyen 86 konut projesi yer alıyor.

2000’li yıllarla birlikte Kartal bölgesine yapılan yatırımlarda artış yaşandı. Özellikle E5 aksı üzerinde gelişmelerin gözlendiği bölgede, gökdelen sayısı her geçen gün artıyor. Kentsel dönüşüm çerçevesindeki pilot bölgelerden birisi olması ve komşu bölgelerine kıyasla inşaat maliyetlerinin daha düşük olması, yatırımcı firmaların ilgisini bu bölgeye çekiyor.

FİYATLAR ARTTI

Devam eden projelerle birlikte bölgeye 40 bin konut ile 200 bin yeni nüfusun ekleneceği tahmin ediliyor. 2000’li yılların başlarında 100 bin TL’nin altında olan Kartal konut fiyatları, 2010 yılından itibaren yükselmeye başlamış ve 2016 yılında ise 300 bin TL’ye ulaşmıştır. Satılık konut fiyatlarının yanı sıra, kiralık konut fiyatlarında da ciddi bir artış dikkati çekiyor. 2000’li yılların başlarında yaklaşık 500 TL civarında seyrederken, 2010 yılından itibaren yükselmeye başlamış ve 2016 yılında yaklaşık 1.400 TL’ye ulaşmıştır. Önceki dönemde Kartal Konut Projeleri bölgedeki konutların metrekare bazında fiyatları en fazla 4.500 TL’yi bulurken, günümüzde 15.000 bin TL’ye kadar yükselen fiyatlarla karşılaşılıyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM İLE DEĞER KAZANDI

Yapılan kentsel dönüşüm projesiyle birlikte, Kartal bölgesi değer kazanmaya başladı. Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na, yeni yapılan ulaşım alt yapıları sayesinde kolaylıkla geçiş yapılabilmektedir. Her bütçeye uygun konutların yer aldığı Anadolu Yakası’nın yükselen bölgesi ise Kartal’dır. Kartal’da hayata geçirilen onlarca proje ve yüzlerce konut bulunuyor. Birçok projede kişiye özel ödeme kolaylıkları ve kampanyalı satış olanağı sunuluyor. Bu bölgedeki konutlar hem yatırım hem de oturum için oldukça avantajlı konumda yer alıyor.

Kartal’da hayata geçirilen projelerde yeşil alana ağırlık veriliyor. Bununla birlikte; otopark, çocuk oyun alanları, yürüyüş alanları ile yüzme havuzu gibi sosyal donatı alanları ön planda tutuluyor. Şehrin merkezinde fakat şehir kaosundan uzak bir hayat yaşamak isteyenler için Kartal bölgesindeki projeler ideal. Konut projeleriyle birlikte ofis, mağaza ve market gibi ticari birimler de inşa ediliyor.

ULAŞIM BÖLGEYE DEĞER KATTI

Özellikle Kartal metrosu ile Marmaray’ın yanı sıra, Tem ve D-100 bağlantıları da bölgeye büyük avantaj sağlıyor. Kartal’ın ulaşıma avantajlı bir bölge olması ile bölgede sosyal olanakları fazla projeler de artmış durumda. Deniz ve Adalar manzaralı projeler yükselmeye devam ederken, çevre okul ve hastanelere olan yakınlıkları da alıcılara cazip geliyor.

Kartal’a denizyolu, demiryolu ve otoyol ile ulaşım sağlanabiliyor. Kurtköy’de bulunan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı da Kartal’a 15 dakika uzaklıkta yer alıyor. Adalar ilçesine vapur yoluyla seyahat edilebilirken, Yalova iline ise deniz otobüsü seferleri bulunuyor.

Geçtiğimiz 10 yılda oldukça fazla değer kazanan Kartal bölgesi, giderek daha fazla yatırıma ev sahipliği yapıyor. Birçok ünlü inşaat şirketinin odağında yer alan Kartal; gelecek vadeden konut projeleri, geniş yaşam alanları ve her bütçeye uygun daire seçenekleriyle ön plana çıkıyor.