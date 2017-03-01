Akıllı otopark tabelaları İstanbul’da yaygınlaşıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından geliştirilen ve İstanbul’un 15 noktasında hizmet veren “Akıllı Otopark Tabelaları” yaygınlaşıyor.

Sürücüler, güzergahları üzerindeki otoparkların doluluk bilgilerine Akıllı Otopark Tabelaları sayesinde anında ulaşabiliyorlar.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire Başkanlığı mühendisleri tarafından geliştirilen Akıllı Otopark Tabelaları, sürücülere güzergahları üzerindeki en yakın otoparkların anlık doluluk bilgilerini LED ekranlarda görebilme imkanı sunuyor. İstanbul genelinde yaygınlaştırılmaya başlayan Akıllı Otopark Tabelaları sayesinde, sürücüler en uygun otopark noktalarını kolayca bulabiliyorlar. Bu sayede, otopark aramak için harcanan zamanın önüne geçilmiş oluyor. İstanbul genelinde sayıları 15’i bulan Akıllı Otopark Tabelaları; İBB Trafik Kontrol Merkezine anlık olarak gelen otopark doluluk bilgilerinin, akıllı tabelalara anında iletilmesiyle bilgilerini sürekli güncelliyor.

Trafik Kontrol Merkezi bünyesinde geliştirilen masaüstü ve internet tabanlı uygulamalar ile de, İstanbul genelinde kurulan tüm Akıllı Park Sistemlerinin canlı verileri, otoparklara ilişkin detaylı bilgiler anlık olarak görüntülenebiliyor.