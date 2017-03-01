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Akıllı otopark tabelaları İstanbul’da yaygınlaşıyor
Akıllı otopark tabelaları İstanbul’da yaygınlaşıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından geliştirilen ve İstanbul’un 15 noktasında hizmet veren “Akıllı Otopark Tabelaları” yaygınlaşıyor.

Sürücüler, güzergahları üzerindeki otoparkların doluluk bilgilerine Akıllı Otopark Tabelaları sayesinde anında ulaşabiliyorlar.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire Başkanlığı mühendisleri tarafından geliştirilen Akıllı Otopark Tabelaları, sürücülere güzergahları üzerindeki en yakın otoparkların anlık doluluk bilgilerini LED ekranlarda görebilme imkanı sunuyor. İstanbul genelinde yaygınlaştırılmaya başlayan Akıllı Otopark Tabelaları sayesinde, sürücüler en uygun otopark noktalarını kolayca bulabiliyorlar. Bu sayede, otopark aramak için harcanan zamanın önüne geçilmiş oluyor. İstanbul genelinde sayıları 15’i bulan Akıllı Otopark Tabelaları; İBB Trafik Kontrol Merkezine anlık olarak gelen otopark doluluk bilgilerinin, akıllı tabelalara anında iletilmesiyle bilgilerini sürekli güncelliyor.
Trafik Kontrol Merkezi bünyesinde geliştirilen masaüstü ve internet tabanlı uygulamalar ile de, İstanbul genelinde kurulan tüm Akıllı Park Sistemlerinin canlı verileri, otoparklara ilişkin detaylı bilgiler anlık olarak görüntülenebiliyor.

📆 03 Mart 2017 Cuma 16:05   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 25 13 9 3 35 15 +20 48 2017-18 2. Lig
2 Altay 26 12 10 4 45 25 +20 46 Play-off
3 Kocaelispor 26 12 10 4 45 26 +19 46
4 Çorum Bld. 26 11 8 7 36 23 +13 41
5 Gölcükspor 26 10 10 6 31 26 +5 40
6 Van Bş. Bld. 26 10 10 6 27 26 +1 40
7 Ankara Demirspor 26 9 12 5 36 29 +7 39
8 Bayburt GÖİ 25 9 9 7 30 24 +6 36
9 Kızılcabölükspor 26 9 9 8 26 25 +1 36
10 Tekirdağspor 26 8 9 9 26 33 −7 33
11 Erzin Bld. 26 9 6 11 25 36 −11 33
12 24 Erzincanspor 25 7 11 7 24 23 +1 32
13 Kartalspor 26 8 5 13 26 33 −7 29
14 Kozan Bld. 25 7 7 11 26 32 −6 28
15 Karacabey Birlikspor 25 7 6 12 43 42 +1 27
16 Cizrespor 26 6 9 11 19 34 −15 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 25 6 6 13 28 45 −17 24
18 Manavgatspor 25 3 12 10 18 38 −20 21
19 Beylerbeyi 25 4 8 13 29 40 −11 20

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