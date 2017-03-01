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Maltepe’de ortaokulda korkutan yangın
Maltepe’de ortaokulda korkutan yangın

Maltepe’de bulunan Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu’nun konferans salonunda henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı.

Küçük çaplı yangın öğrenciler ve aileler arasında paniğe neden oldu.
Olay, Maltepe Gülsuyu’nda bulunan Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulun konferans salonunda henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. İhbar üzerine okula itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada okulda bulunan öğrenciler tahliye edildi. Öğrencilerin yangın nedeniyle büyük panik yaşadığı görüldü. Olayı haber alan öğrenci velileri ise okula gelerek çocuklarını sakinleştirmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, olayda ölen veya yaralanan olmadı. Öte yandan, eğitim-öğretime bir günlük verildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

📆 03 Mart 2017 Cuma 13:30   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
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2 Altay 26 12 10 4 45 25 +20 46 Play-off
3 Kocaelispor 26 12 10 4 45 26 +19 46
4 Çorum Bld. 26 11 8 7 36 23 +13 41
5 Gölcükspor 26 10 10 6 31 26 +5 40
6 Van Bş. Bld. 26 10 10 6 27 26 +1 40
7 Ankara Demirspor 26 9 12 5 36 29 +7 39
8 Bayburt GÖİ 25 9 9 7 30 24 +6 36
9 Kızılcabölükspor 26 9 9 8 26 25 +1 36
10 Tekirdağspor 26 8 9 9 26 33 −7 33
11 Erzin Bld. 26 9 6 11 25 36 −11 33
12 24 Erzincanspor 25 7 11 7 24 23 +1 32
13 Kartalspor 26 8 5 13 26 33 −7 29
14 Kozan Bld. 25 7 7 11 26 32 −6 28
15 Karacabey Birlikspor 25 7 6 12 43 42 +1 27
16 Cizrespor 26 6 9 11 19 34 −15 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 25 6 6 13 28 45 −17 24
18 Manavgatspor 25 3 12 10 18 38 −20 21
19 Beylerbeyi 25 4 8 13 29 40 −11 20

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