Pendik’e Sağlık Teknokenti Kurulacak

Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu ilaç üretimi, aşı çalışmaları, sağlık danışmanlık hizmetleri ve biyo-medikal mühendislik araştırmaları kapsamında yerli ürün ve materyal geliştirmek üzere Pendik’te 40 dönüm arazi üzerinde “Sağlık Teknokenti” inşaedilecek.

Sağlık Bakanlığı, yeni stratejik planında yerli aşı, yerli tıbbi ilaç ve yerli tıbbi malzeme gibi teknolojik anlamda destekleme kararı aldı. Bu karar üzerine Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Teknokenti kurulması yönünde çalışmalarını başlattı.. Teknoloji kentinin kurulması için Pendik Ahmet Yesevi Mahallesi’nde 40 dönümlük yer tahsisi yapıld. Projenin hayata geçirilmesi konusunda Pendik Belediyesi ile üniversite heyeti çalışmalarını birlikte sürdürüyor.

“Ülkemiz için önemli proje”

Pendik’in Türkiye’nin geleceğine yön veren önemli yatırımlara ev sahipliği yaptığını belirten Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin: “Teknopark’ın ardından sağlık alanında çalışmalar yapacak bir teknokenti şehrimize kazandıracağımız için son derece mutluyuz. Sağlık sektörü, ciddi anlamda teknolojiye ve malzemeye ihtiyaç duyan ve bunun büyük bir bölümünü ithal etmek durumunda olan bir sektör. Yerli üretimi ve teknolojiyi desteklemek, bizden olanı kullanmak, aynı zamanda yenilikleri ve araştırmaları desteklemek üzere kurulacak bu merkezin, tıp teknolojileri alanında Türkiye’nin geleceği açısından önemli bir kazanım olacağını düşünüyorum.” dedi.

Türkiye kendi ilacını üretebilecek

Sağlık Teknokenti’yle birlikte sağlık yazılımları, aşı çalışmaları, ilaç üretimi, sağlık danışmanlık hizmetleri ve biyo-medikal mühendislik hizmetleri kapsamında ürün ve materyal geliştirmek üzerine yoğunlaşacaklarını belirten Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, bu çalışmalarla hem ülke ekonomisine ciddi manada katkı sağlayacak hem de kanser ilacını üretebilen, kendi aşısını yapabilen, kendi ilacını üretebilen ve kendi tıbbi teknolojilerini üretebilen bir Türkiye sürecini hızlandıracaklarını dile getirdi.

İlaç harcamalarının yüzde 60’ı ithal

Türkiye’de yılda yaklaşık 5 milyar dolara yakın tıbbi sarf malzemesi ve 23 milyara yakın ilaç harcaması yapıldığını belirten Prof Dr. Erdöl, bu harcamaların yüzde 60’ının ithal olduğuna dikkat çekti. Erdöl, şöyle devam etti: “Kuracağımız Sağlık Teknokenti’nde özellikle ithalat-ihracat dengesi itibarıyla cari açığa olumsuz katkı yapan ilaç ve sağlık harcamaları alanında ithalatı azaltmaya, yerli üretimi teşvik etmeye yönelik teknolojik çalışmalar yapacağız. Temel hedefimiz ülkenin uluslararası arenada rekabet gücünü artıracak teknolojileri geliştiren ve üreten firmalara, araştırmacılara ve akademisyenlere AR-GE çalışmalarını yürütebilecekleri ortam ve destek sağlamaktır.” dedi.

“ Teknolojik altyapıyı sağlamak istiyoruz”

Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak ülke sanayisinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulmasını hedeflediklerini dile getiren Erdöl, konuşmasına şöyle devam etti: “Bu maksatla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararlarını da dikkate alarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları oluşturmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı oluşturmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamak istiyoruz.” dedi.