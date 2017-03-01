Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Manşet » Kağıthane’de Kadın Kent Gönülleri Toplantıları Başladı
Kağıthane’de Kadın Kent Gönülleri Toplantıları Başladı
Kağıthane’de Kadın Kent Gönülleri Toplantıları Başladı

Kadınların şehir yönetiminde aktif rol alması ve şehre aidiyet duygusunun gelişmesi amacıyla Kağıthane Belediyesince her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen ‘Kadın Kent Gönüllüleri Toplantıları’  bu yıl Çeliktepe Mahallesi’nde başladı.

Mahalle sakini kadınların katıldığı toplantıda  istek ve öneriler görüşüldü. Yerel gündemin yanı sıra ulusal gündemin de ele alındığı toplantıda kadınlar; kentsel dönüşüm, sosyal yardım hizmetlerİ, üstyapı yatırımları gibi merak ettikleri konularda Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’a  sorular yöneltirken ayrıca toplantıda 16 Nisanda yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Referandumu ile ilgili görüşler dile getirildi.

İlçede kentsel dönüşüm oranının %60 ‘a vardığını belirten Başkan Kılıç kadınlara, ada bazlı dönüşüm yaptırmaları konusunda tavsiyede bulundu. Ada bazlı kentsel dönüşümlerde belediyenin %30 imar artışı bonusu verdiğini belirten Başkan Kılıç, ”Bu sayede daha çok eve sahip olacaksınız. Ayrıca ada bazlı dönüşümlerde bina arsanın %40’ını kaplıyor. Geri kalan %60’lık bölümdeyse park, yeşil alan ve otopark olmasını zorunlu hale getirdik. Ada bazlı dönüşüm yaptırırsanız hem eviniz afetlere dayanıklı hale gelecek, hem daha çok eve sahip olacaksınız hem de yaşadığınız yerde park ve yeşillikler olacak.” dedi.

16 Nisanda yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Referandumuna da değinen Başkan Fazlı Kılıç; ” Bu referandum bu ülke için büyük bir fırsat, Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile ilgili ortaya konan karşı argümanlar oldukça yersiz ve yeterli değiller. Bu sistem tek bir kişi için getirilmiyor aksine Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir gün görevini bıraktığında gelecek kişilerin de aynı istikrar ve güvenle yoluna devam etmesi için ortaya konuyor. Hiç kimse bunun aksini iddia edemez.” İfadelerini kullandı.

Çeliktepe Mahallesinde gerçekleştirilen buluşmayla birlikte başlayan Kadın Kent Gönüllüleri Toplantıları toplam 19 mahallede hafta içi her gün gerçekleştirilecek. 29 Mart’a kadar sürecek olan toplantılar Sultan Selim Mahallesi’nde sona bulacak.

📆 03 Mart 2017 Cuma 11:36   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Loading ... Loading ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 25 13 9 3 35 15 +20 48 2017-18 2. Lig
2 Altay 26 12 10 4 45 25 +20 46 Play-off
3 Kocaelispor 26 12 10 4 45 26 +19 46
4 Çorum Bld. 26 11 8 7 36 23 +13 41
5 Gölcükspor 26 10 10 6 31 26 +5 40
6 Van Bş. Bld. 26 10 10 6 27 26 +1 40
7 Ankara Demirspor 26 9 12 5 36 29 +7 39
8 Bayburt GÖİ 25 9 9 7 30 24 +6 36
9 Kızılcabölükspor 26 9 9 8 26 25 +1 36
10 Tekirdağspor 26 8 9 9 26 33 −7 33
11 Erzin Bld. 26 9 6 11 25 36 −11 33
12 24 Erzincanspor 25 7 11 7 24 23 +1 32
13 Kartalspor 26 8 5 13 26 33 −7 29
14 Kozan Bld. 25 7 7 11 26 32 −6 28
15 Karacabey Birlikspor 25 7 6 12 43 42 +1 27
16 Cizrespor 26 6 9 11 19 34 −15 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 25 6 6 13 28 45 −17 24
18 Manavgatspor 25 3 12 10 18 38 −20 21
19 Beylerbeyi 25 4 8 13 29 40 −11 20

BAĞLANTILAR

gunu koleji kartal pendik kaza maltepe baskan oz kartalspor cocuk ziyaret Spor yeni Eğitim GÜNCEL mutlu ak yazici meclis huseyin mac sadi Sancaktepe tuzla kadikoy futbol anma universitesi parti ahmet yardim Sağlık belediyesi proje Altinok mehmet sultanbeyli kartalda merkezi şimşek baskani istanbul turkiye chp Belediye