Kağıthane’de Kadın Kent Gönülleri Toplantıları Başladı

Kadınların şehir yönetiminde aktif rol alması ve şehre aidiyet duygusunun gelişmesi amacıyla Kağıthane Belediyesince her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen ‘Kadın Kent Gönüllüleri Toplantıları’ bu yıl Çeliktepe Mahallesi’nde başladı.

Mahalle sakini kadınların katıldığı toplantıda istek ve öneriler görüşüldü. Yerel gündemin yanı sıra ulusal gündemin de ele alındığı toplantıda kadınlar; kentsel dönüşüm, sosyal yardım hizmetlerİ, üstyapı yatırımları gibi merak ettikleri konularda Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’a sorular yöneltirken ayrıca toplantıda 16 Nisanda yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Referandumu ile ilgili görüşler dile getirildi.

İlçede kentsel dönüşüm oranının %60 ‘a vardığını belirten Başkan Kılıç kadınlara, ada bazlı dönüşüm yaptırmaları konusunda tavsiyede bulundu. Ada bazlı kentsel dönüşümlerde belediyenin %30 imar artışı bonusu verdiğini belirten Başkan Kılıç, ”Bu sayede daha çok eve sahip olacaksınız. Ayrıca ada bazlı dönüşümlerde bina arsanın %40’ını kaplıyor. Geri kalan %60’lık bölümdeyse park, yeşil alan ve otopark olmasını zorunlu hale getirdik. Ada bazlı dönüşüm yaptırırsanız hem eviniz afetlere dayanıklı hale gelecek, hem daha çok eve sahip olacaksınız hem de yaşadığınız yerde park ve yeşillikler olacak.” dedi.

16 Nisanda yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Referandumuna da değinen Başkan Fazlı Kılıç; ” Bu referandum bu ülke için büyük bir fırsat, Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile ilgili ortaya konan karşı argümanlar oldukça yersiz ve yeterli değiller. Bu sistem tek bir kişi için getirilmiyor aksine Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir gün görevini bıraktığında gelecek kişilerin de aynı istikrar ve güvenle yoluna devam etmesi için ortaya konuyor. Hiç kimse bunun aksini iddia edemez.” İfadelerini kullandı.

Çeliktepe Mahallesinde gerçekleştirilen buluşmayla birlikte başlayan Kadın Kent Gönüllüleri Toplantıları toplam 19 mahallede hafta içi her gün gerçekleştirilecek. 29 Mart’a kadar sürecek olan toplantılar Sultan Selim Mahallesi’nde sona bulacak.