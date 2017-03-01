Maltepe’de “Kadınlar Günü” coşkusu

Maltepe Belediyesi, 6-16 Mart 2017 tarihleri arasında Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle ilçede bir dizi etkinlik düzenleyecek. 6 Mart’ta mahallelerde başlayacak etkinlikler, ilçe meydanında İstanbul Kadın Orkestrası’nın vereceği konserle devam edecek. CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’in de katılacağı etkinliklerde; Safa Zakir, Arzu, Gülay, Serkan Boran ve Kübalı dansçılar sahne alacak.

Maltepe Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenleyecek. 6 Mart tarihinde mahallelerde başlayacak festival kapsamında, 8 Mart’ta ilçe meydanında İstanbul Kadın Orkestrası sahne alacak. Etkinliğe CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken ve Prof. Dr. Belma Akşit ile Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. İoanna Kuçuradi katılacak. 12.00-14.00 saatleri arasında düzenlenecek etkinlikte, belediyeye bağlı Girişimcilik Mutfağı’nda eğitim gören 100 kadına sertifikaları dağıtılacak.

UNUTULMAZ ŞENLİK

Etkinlik, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek kokteylle devam edecek. Belediyedeki kadın çalışanların katılacağı ve 19.00-23.00 saatleri arasında düzenlenecek kokteylde, müzik dinletisi yapılacak ve kadınların toplumda sıkışmışlığını konu alan “Uyanış” adlı tiyatro sahnelenecek. Tiyatro sonrası Safa Zakir, Arzu, Gülay ve Serkan Boran sahne alarak unutulmaz bir şenliğe imza atacaklar. Etkinlikler kapsamında, 6-16 Mart tarihleri arasında mahallelerde de bir dizi program yapılacak. 11 Mart’ta ise Zümrütevler Mahallesi’nde “Kadınlar Matinesi” düzenlenecek.