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Ali Apaydın’dan Kaleci Armağan’a moral
Ali Apaydın’dan Kaleci Armağan’a moral

Bu hafta Kartal stadında oynanan ve mağlubiyetle sonuçlanan Kütahyaspor karşılaşmasında, Osman Şimşek’in yaşadığı sakatlık sonrası 31.dakikada kaleye geçen ve yediği hatalı goller neticesinde tepki gören Armağan Önür’e bu sabah gerçekleştirilen antrenmanda Kartalspor Kulüp Başkanı Ali Apaydın moral verdi.

Karacebey Birlikspor maçının hazırlıkları kapsamında Kartal stadında gerçekleştirilen antrenmanı ziyaret eden kulüp başkanı Ali Apaydın, moralsiz olan genç kaleci Armağan Önür ile bir süre sohbet etti.
Ali Apaydın, kaleci Armağan’la konuşmasında; Futbolda zaman zaman böyle olayların yaşanabileceğini, dünyanın en iyi kalecilerinin bile kendisinden beklenmeyen hatalar yaptığını, o nedenle moralini yüksek tutması gerektiğini belirtti.

Maçtan sonra kendisinin de tepkili olduğunu belirten kulüp başkanı Ali Apaydın, bu tepkinin kesinlikle yenen hatalı gollerle alakası olmadığını, her türlü hatalı gol yenebileceğini fakat her şeyden ve herkesten çok kendine güvenmesi gerektiğini söyledi. Armağan’a tekrardan şans bulabileceğini ve belki de Kocaelispor maçında 20.000 kişinin karşısına çıkacağını hatırlatan Ali Apaydın, her zaman hazır olmasını, sahaya tekrar çıktığında, “hatalı gol yediğimde başkan ne der” diye düşünmemesi gerektiğini ve rahat olmasını aktarırken, ona olan güvenini ifade etti.

📆 02 Mart 2017 Perşembe 23:07   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 25 13 9 3 35 15 +20 48 2017-18 2. Lig
2 Altay 26 12 10 4 45 25 +20 46 Play-off
3 Kocaelispor 26 12 10 4 45 26 +19 46
4 Çorum Bld. 26 11 8 7 36 23 +13 41
5 Gölcükspor 26 10 10 6 31 26 +5 40
6 Van Bş. Bld. 26 10 10 6 27 26 +1 40
7 Ankara Demirspor 26 9 12 5 36 29 +7 39
8 Bayburt GÖİ 25 9 9 7 30 24 +6 36
9 Kızılcabölükspor 26 9 9 8 26 25 +1 36
10 Tekirdağspor 26 8 9 9 26 33 −7 33
11 Erzin Bld. 26 9 6 11 25 36 −11 33
12 24 Erzincanspor 25 7 11 7 24 23 +1 32
13 Kartalspor 26 8 5 13 26 33 −7 29
14 Kozan Bld. 25 7 7 11 26 32 −6 28
15 Karacabey Birlikspor 25 7 6 12 43 42 +1 27
16 Cizrespor 26 6 9 11 19 34 −15 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 25 6 6 13 28 45 −17 24
18 Manavgatspor 25 3 12 10 18 38 −20 21
19 Beylerbeyi 25 4 8 13 29 40 −11 20

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