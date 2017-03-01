Ahmet Şimşek Koleji
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Ahmet Şimşek Koleji’nde şampiyonlar yetişiyor
Ahmet Şimşek Koleji’nde şampiyonlar yetişiyor

Ahmet Şimşek Koleji 2-A sınıfı öğrencisi Defne Aydoğdu, İstanbul Okullar arası Artistik Jimnastik yarışmasında en yüksek puanı alarak İstanbul şampiyonu oldu.

Ahmet Şimşek Koleji’nde uygulanan “Yetenek Akademisi” kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar meyvelerini veriyor. Ahmet Şimşek Koleji Yüzme Takımı, önceki hafta düzenlenen Kartal Okul Sporları Şehit Ömer Halisdemir Sezonu Yüzme Yarışlarında 15 madalya kazanarak dikkatleri çekmişti. Bu kez de Ahmet Şimşek Koleji 2-A sınıfı öğrencisi Defne Aydoğdu, İstanbul Okullar arası Artistik Jimnastik yarışması Minikler B kategorisi bireyselde, 140 sporcu arasında en yüksek puanı alarak İstanbul şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı.

“Madalya ve kupaların en güçlü adayları.”

Ahmet Şimşek Koleji Beden Eğitimi Öğretmeni Göktürk Önal yarışmaya çok iyi hazırlandıklarını belirterek, “Geçen yılın sıralamasında iyi yerdeydik, bu yıl birinciliği yakaladık. Ayrıca Defne Aydoğdu, Fatma Şevval Elma, Pınar Açar, Irmak Paydaş ve Ela Gültekin’den oluşan Artistik Jimnastik takımı, Minikler A Kategorisinde iyi bir performans göstererek sekizinci sırada yer aldı. Öğrencileri, velileri ve okulu iyi bir iletişim içerisindedir. Yarışlara büyük özveriyle hazırlanıyoruz. Bundan sonraki yıllarda madalya ve kupaların en güçlü adaylarıyız. Öğrencileri kutluyorum ve bizlere destek olan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

📆 02 Mart 2017 Perşembe 14:43   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 25 13 9 3 35 15 +20 48 2017-18 2. Lig
2 Altay 26 12 10 4 45 25 +20 46 Play-off
3 Kocaelispor 26 12 10 4 45 26 +19 46
4 Çorum Bld. 26 11 8 7 36 23 +13 41
5 Gölcükspor 26 10 10 6 31 26 +5 40
6 Van Bş. Bld. 26 10 10 6 27 26 +1 40
7 Ankara Demirspor 26 9 12 5 36 29 +7 39
8 Bayburt GÖİ 25 9 9 7 30 24 +6 36
9 Kızılcabölükspor 26 9 9 8 26 25 +1 36
10 Tekirdağspor 26 8 9 9 26 33 −7 33
11 Erzin Bld. 26 9 6 11 25 36 −11 33
12 24 Erzincanspor 25 7 11 7 24 23 +1 32
13 Kartalspor 26 8 5 13 26 33 −7 29
14 Kozan Bld. 25 7 7 11 26 32 −6 28
15 Karacabey Birlikspor 25 7 6 12 43 42 +1 27
16 Cizrespor 26 6 9 11 19 34 −15 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 25 6 6 13 28 45 −17 24
18 Manavgatspor 25 3 12 10 18 38 −20 21
19 Beylerbeyi 25 4 8 13 29 40 −11 20

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