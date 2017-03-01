Farkındalık İçin Sanat, Sanat İçin Farkındalık

Sarıyer Belediyesi ve İZEV Vakfı’nın ortaklaşa gerçekleştirdiği etkinlikte d ünyanın en önemli 12 sanat eseri, dokuz down sendromlu gencin yüzü ile yeniden hayat buldu.

Uluslararası bir görsel dille Leonardo ustanın Monalisa’sından, Vermeer’in İnci Küpeli Kız tablosuna kadar toplamda 12 önemli eserin yüzlerinde var olan dokuz down sendromlu genç tarafından oluşturulan “Sanat ve Biz” adlı sergi İstinye Park Alışveriş Merkezi’nde, Sarıyer halkı ile buluşurken birçok ünlü isim de oradaydı.

Kubat’dan Başkan Genç ve İzev’e Teşekkür

Muhteşem bir organizasyon yapıldığını belirten Kubat, “Aslında önce Şükrü Başkan’ın konuşması lazım. Şimdi sahneden indim. Muhteşem bir organizasyon. İZEV ve Şükrü Başkan’a teşekkür ediyorum. Down sendromlu arkadaşlarımıza muhteşem bir ortam hazırladılar. Bunu sanatla pekiştirdiler. Askerde herkesin bir body’si olur. Hayatta da herkesin bir down sendromlu body’si olmalı. Benim Alper’im var. 20 senedir başımın tatlı belası” ifadelerini kullandı.

Şükrü Genç: Onların Işığıyla Yolumuzu Daha İyi Buluruz

Etkinlikte medya mensuplarının sorularını cevaplayan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, herkesin yaşamın bir parçası olduğunu belirterek, “Önemli olan o parçaları bir arada buluşturmak. Kubat’ın da söylediği gibi ortak yaşam kurmalıyız. Belki onlar bizi yanlarına alıyorlar. Bu işin en önemli tarafı bu. Birlik beraberliği bu şekilde buluruz. Havayı hep birlikte solumalıyız. Toplumun bu konuda daha fazla bilinçlenmesi gerekiyor. Engellisini saklamaya çalışan aileler var. Saklamayacaklar. Bizle beraber oluşmasını sağlayacak, yaşama katacaklar. Bu insanların çok istekleri de yok. “Yaşamı bizim de kullanabileceğimiz şekilde kurgulayın” diyorlar. Park yaparken sadece engellilerin ya da engelsizlerin kullanacağı şekilde değil, herkesin kullanacağı şekilde yapılmasını istiyorlar. Biz de parkları, yolları bu şekilde yapıyoruz. Herkesin bir arada buluşması gerekiyor. Onlarda ışık daha fazla. Biz onlardan o ışığı alırsak, yolumuzu daha kolay buluruz. Bu hizmetler artarak devam edecek” açıklamasını yaptı.

Organizasyona ayrıca CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sarıyer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sanatçılar Erol Evgin, Ferhat Göçer, Zuhal Topal, Ertuğrul Postoğlu, Gazeteci Ömür Gedik ve ünlü Onkolog Dr. Yavuz Dizdar da katılarak kırmızı halıda genç yeteneklerle birlikte yürüdüler.