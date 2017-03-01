”28 ŞUBAT İSLAMI AZALTMA PROJESİDİR”

28 Şubat’ın yıl dönümünde Hamidiye Gençlik Merkezi’nde Kağıthaneliler ile bir araya gelen Gazeteci Yazar Ahmet Taşgetiren ”20. Yılında 28 Şubat Bize Ne Söyler” adlı bir söyleşi gerçekleştirdi.

28 Şubat’ın yaşayan tanıkları ve mağdurlarından biri olan Gazeteci Yazar Ahmet Taşgetiren Kağıthane Belediyesi Hamidiye Gençlik Merkezi’nde Kağıthaneliler ile bir araya geldi. 28 Şubat’ın demokratik sisteme bir müdahale olduğunu belirten Taşgetiren ; ”Asker ve sivil kadrolar bunu Milli Güvenlik Kurulu marifetiyle birlikte gerçekleştirdiler ve sonucunu aldılar. Türkiye’de açık askeri müdahaleler ne tür sonuçlar veriyorsa, bu örtülü müdahale de benzeri sonuçlar verdi. Siyasi iktidarı devirdi. Bundan sonra partiyi kapattı, ardından bir askeri müdahale projesi neyi öngörüyorsa ona dair uygulamalar yaptı. Ben o uygulamaların tamamının İslam’ı azaltma operasyonu olduğunu, oraya “İslam çok oldu” tarzındaki bir değerlendirmeden gelindiğini düşünüyorum. O değerlendirmenin de yerli bir değerlendirme olmadığını, uluslararası boyutları olduğunu düşünüyorum. Sadece Türkiye’nin pilot ülke olarak kullanıldığı, aslında çok daha geniş Ortadoğu’ya dönük operasyonların bir parçası olduğu kanısındayım.” dedi

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da vatandaşlarla birlikte söyleşiyi takip etti. Darbeler tarihine değinen Başkan Kılıç; ”Darbelerin bu milletin hayrına olmadığını en son 15 Temmuz’da gördük. 28 Şubat sürecinde imam hatiplerin kapatılması, çocuklarımızın üniversitelere alınmaması, asker ya da polis olmalarına izin verilmemesi, başörtüsünün yasaklanması gibi nice sıkıntılar yaşadık. Her ne kadar adı post modern darbe olsa da netice de bundan her zamanki gibi zarar gören devlet ve millet oldu. 12 Eylül ile 27 Mayıs Darbeleri ve muhtıralar da yine aynı şekilde ülkeyi demokrasi, insan hakları, özgürlükler noktasında kısıtladı. Milletimiz bu hadiselerden edindiği acı tecrübeyle, bir daha bu olumsuzlukların yaşanmaması için 15 Temmuz’da tek vücut oldu ve meydanlara inerek darbe girişimini önledi” dedi.