Kartal Belediyesi’nden “Afetlerde Sağlık Hizmeti Ve Afet Bilinci” Eğitimi

Sağlık Bakanlığı İstanbul Anadolu Yakası Şubesi İl Sağlık Müdürlüğü ve İstanbul UMKE ekipleri, Mini Mini 112’ler eğitim programı kapsamında Kartal Belediyesi Hürriyet Mahallesi Kreş öğrencilerine “Afetlerde Sağlık Hizmeti ve Afet Bilinci” eğitimi verdi.

Sağlık Bakanlığı 112 Acil Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü ve İstanbul UMKE ekipleri tarafından Mini Mini 112’ler kapsamında Kartal Belediyesi Hürriyet Mahalle Kreşi’nde eğitim gören 4-6 yaş grubu 54 minik öğrenciye ilk yardım ve depremde alınması gereken önlemler ile ilgili eğitim verildi. Kreş öğretmenlerinin de katıldığı eğitimlerde miniklere bilgiler, uygulamalı bir şekilde verildi. Yaklaşık bir saat süren programda, minik öğrenciler, kreş önüne getirilen ambulansa binerek ambulansın içerisindeki malzemeleri görerek öğrendi. Afetlerde Sağlık Hizmeti ve Afet Bilinci eğitiminde Mini Mini 112’ler kapsamında çekirdekten başlayan eğitimin önemine vurgu yapan profesyonel eğitmenlerden; 112 ambulans hemşiresi Betül Karakaş ve UMKE eğitmeni Osman Türk, küçük çapta uygulamalı dersler verdi. Aldıkları eğitimde çocuklar afet durumunda neler yapmaları gerektiğini öğrenirken, ambulansa binerek ambulansın içindeki malzemeler hakkında da bilgi sahibi oldu. Çekirdekten yapılan eğitimin daha kalıcı olacağını belirten eğitmenler, başta kreşler olmak üzere ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim verdiklerini ve deprem gerçeği olan ülkemizde bu eğitimlerin çok önemli olduğunu belirtti. İstanbul Anadolu UMKE Eğitmeni Osman Türk, “Afetler, sadece yetişkin insanları etkilemiyor. Yetişkin insanlarda davranış değişiklikleri yapmak ve kalıplaşmış davranışlarından vazgeçirmek çok zor. O yüzden eğitimin daha küçük yaşlarda başlaması gerektiği inancıyla, Mini Mini 112’ler programı çerçevesinde Kreş çocuklarına da afet bilincini verebilmek için bir farkındalık eğitimi verdik. Afet durumu sırasında ne yapmaları gerektiği, bulundukları binaları nasıl terk edecekleri konusunda eğitimler yaptık. Bundan sonra bu tür çalışmalar devam edecek. Afet bilincinin oluşması her yaş grubunda olmalıdır.” şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığı 112 Acil Sağlık Hizmetleri Anadolu Yakası eğitim sorumlusu hemşire Betül Karakaş da eğitimlerin güzel bir şekilde tamamlandığını, minik öğrencilere ilk yardım bilgileri vererek bilinçlendirmeyi sağladıklarını söyledi. Programın sonunda UMKE eğitmenleri ve hemşireler, yanlarında getirdikleri şapka ve hediyeleri çocuklara dağıttı.