Kartalda Balkanlar Fırtınası Esmeye Devam Ediyor!

Yine Şampiyonluk Yine Balkanlar..

Kartal ilçesinde düzenlenen ortaokullar arası “Mendil Kapmaca Yarışmaları”nda küçüklerde(5.ve 6.sınıf) hem kız takım hem de erkek takımı şampiyon olarak büyük bir başarıya daha imza attılar. Yarışmalardaki üstün performansları, akılcı taktikleri, centilmence davranışları ile rakiplerini birer birer eleyen takım rakipleri karşısında fark yarattılar. Katıldığı tüm organizasyonlarda okul sporcuları kazansa da, kaybetse de maç sonunda rakipleri ile tebrikleşerek sporun amacının dostluk ve kardeşlik olduğunu bir kez daha hatırladılar. Sporcuları, velileri, destek veren öğretmenleri, yöneticileri ve onları çalıştıran Beden Eğitimi öğretmenleri Gamze Esra MAT ve Orhan Selçuk KAHVECİOĞLU’ nu kutlar, başarılarının devamını dileriz.