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Kartalda Balkanlar Fırtınası Esmeye Devam Ediyor!
Kartalda Balkanlar Fırtınası Esmeye Devam Ediyor!

Yine Şampiyonluk Yine Balkanlar..

Kartal ilçesinde düzenlenen ortaokullar arası “Mendil Kapmaca Yarışmaları”nda küçüklerde(5.ve 6.sınıf) hem kız takım hem de erkek takımı şampiyon olarak büyük bir başarıya daha imza attılar.   Yarışmalardaki üstün performansları, akılcı taktikleri, centilmence davranışları ile rakiplerini birer birer eleyen takım rakipleri karşısında fark yarattılar. Katıldığı tüm organizasyonlarda okul sporcuları kazansa da, kaybetse de maç sonunda rakipleri ile tebrikleşerek sporun amacının dostluk ve kardeşlik olduğunu bir kez daha hatırladılar.   Sporcuları, velileri, destek veren öğretmenleri, yöneticileri ve onları çalıştıran Beden Eğitimi öğretmenleri Gamze Esra MAT ve Orhan Selçuk KAHVECİOĞLU’ nu kutlar, başarılarının devamını dileriz.

📆 02 Mart 2017 Perşembe 12:17   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 25 13 9 3 35 15 +20 48 2017-18 2. Lig
2 Altay 26 12 10 4 45 25 +20 46 Play-off
3 Kocaelispor 26 12 10 4 45 26 +19 46
4 Çorum Bld. 26 11 8 7 36 23 +13 41
5 Gölcükspor 26 10 10 6 31 26 +5 40
6 Van Bş. Bld. 26 10 10 6 27 26 +1 40
7 Ankara Demirspor 26 9 12 5 36 29 +7 39
8 Bayburt GÖİ 25 9 9 7 30 24 +6 36
9 Kızılcabölükspor 26 9 9 8 26 25 +1 36
10 Tekirdağspor 26 8 9 9 26 33 −7 33
11 Erzin Bld. 26 9 6 11 25 36 −11 33
12 24 Erzincanspor 25 7 11 7 24 23 +1 32
13 Kartalspor 26 8 5 13 26 33 −7 29
14 Kozan Bld. 25 7 7 11 26 32 −6 28
15 Karacabey Birlikspor 25 7 6 12 43 42 +1 27
16 Cizrespor 26 6 9 11 19 34 −15 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 25 6 6 13 28 45 −17 24
18 Manavgatspor 25 3 12 10 18 38 −20 21
19 Beylerbeyi 25 4 8 13 29 40 −11 20

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