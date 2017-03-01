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Kartal Belediyesi ‘Sudan Sebep’le Fidan Dağıtacak
Kartal Belediyesi ‘Sudan Sebep’le Fidan Dağıtacak

Kartal Belediyesi,  22 Mart Dünya Su Günü ve 21-26 Mart Orman Haftası kapsamında bu yıl da ‘Sudan Sebep Fidan Dağıtımı’ kampanyası düzenliyor. Kampanya kapsamında, Mart ayı boyunca  Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne 2 kg. ambalaj atığı ( kağıt, karton, metal, cam, plastik ) getiren vatandaşlara 1 adet çam fidanı verilecek.

Kampanyayla, su kaynaklarının korunmasının önemine dikkat çekmeyi ve fidan dağıtarak yeşilin artmasına katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirten Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, ‘ Çocuk ve gençlerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın çevre bilincini yükseltmek için onları teşvik edici kampanyalar düzenliyoruz. Sudan Sebep Fidan Dağıtımı kampanyamıza da tüm halkımızın katılımını bekliyoruz” dedi.

📆 02 Mart 2017 Perşembe 11:30   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 25 13 9 3 35 15 +20 48 2017-18 2. Lig
2 Altay 26 12 10 4 45 25 +20 46 Play-off
3 Kocaelispor 26 12 10 4 45 26 +19 46
4 Çorum Bld. 26 11 8 7 36 23 +13 41
5 Gölcükspor 26 10 10 6 31 26 +5 40
6 Van Bş. Bld. 26 10 10 6 27 26 +1 40
7 Ankara Demirspor 26 9 12 5 36 29 +7 39
8 Bayburt GÖİ 25 9 9 7 30 24 +6 36
9 Kızılcabölükspor 26 9 9 8 26 25 +1 36
10 Tekirdağspor 26 8 9 9 26 33 −7 33
11 Erzin Bld. 26 9 6 11 25 36 −11 33
12 24 Erzincanspor 25 7 11 7 24 23 +1 32
13 Kartalspor 26 8 5 13 26 33 −7 29
14 Kozan Bld. 25 7 7 11 26 32 −6 28
15 Karacabey Birlikspor 25 7 6 12 43 42 +1 27
16 Cizrespor 26 6 9 11 19 34 −15 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 25 6 6 13 28 45 −17 24
18 Manavgatspor 25 3 12 10 18 38 −20 21
19 Beylerbeyi 25 4 8 13 29 40 −11 20

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