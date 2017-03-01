Kartal Belediyesi ‘Sudan Sebep’le Fidan Dağıtacak

Kartal Belediyesi, 22 Mart Dünya Su Günü ve 21-26 Mart Orman Haftası kapsamında bu yıl da ‘Sudan Sebep Fidan Dağıtımı’ kampanyası düzenliyor. Kampanya kapsamında, Mart ayı boyunca Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne 2 kg. ambalaj atığı ( kağıt, karton, metal, cam, plastik ) getiren vatandaşlara 1 adet çam fidanı verilecek.

Kampanyayla, su kaynaklarının korunmasının önemine dikkat çekmeyi ve fidan dağıtarak yeşilin artmasına katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirten Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, ‘ Çocuk ve gençlerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın çevre bilincini yükseltmek için onları teşvik edici kampanyalar düzenliyoruz. Sudan Sebep Fidan Dağıtımı kampanyamıza da tüm halkımızın katılımını bekliyoruz” dedi.