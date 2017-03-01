Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Belediye, Manşet, Pendik » Pendik yeni bir sosyal tesis daha kazanıyor
Pendik yeni bir sosyal tesis daha kazanıyor
Pendik yeni bir sosyal tesis daha kazanıyor

Pendik Belediyesinin vatandaşların sosyal ve kültürel hayatına zenginlik katmak üzere inşa ettiği sosyal tesislere bir yenisi ekleniyor. Harmandere Mahallesi’nde inşa edilen sosyal tesis,  iki kattan oluşacak.

Kentin farklı bölgelerine sosyal tesis kazandırmayı sürdüren Pendik Belediyesi, son olarak Harmandere Mahallesi Site Sokak’ta sosyal tesis inşaatına başladı.  Yapım çalışmaları devam eden sosyal tesis, bodrum ve zemin olmak üzere 2 kattan oluşacak. Projesi Etüd Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan Harmandere Sosyal Tesisi toplamda 1.860 metrekarelik inşaat alanına sahip. Bölgeye değer katacak tesisin  önümüzdeki aylarda tamamlanması planlanıyor.

Öte yandan daha önce 15 Temmuz Şehitler Camii yanına yapılan sosyal tesis yenileniyor. Son çalışmaların yapıldığı tesis, PenCR Köfte ismiyle yakında hizmete girecek.

📆 02 Mart 2017 Perşembe 11:18   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Loading ... Loading ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 25 13 9 3 35 15 +20 48 2017-18 2. Lig
2 Altay 26 12 10 4 45 25 +20 46 Play-off
3 Kocaelispor 26 12 10 4 45 26 +19 46
4 Çorum Bld. 26 11 8 7 36 23 +13 41
5 Gölcükspor 26 10 10 6 31 26 +5 40
6 Van Bş. Bld. 26 10 10 6 27 26 +1 40
7 Ankara Demirspor 26 9 12 5 36 29 +7 39
8 Bayburt GÖİ 25 9 9 7 30 24 +6 36
9 Kızılcabölükspor 26 9 9 8 26 25 +1 36
10 Tekirdağspor 26 8 9 9 26 33 −7 33
11 Erzin Bld. 26 9 6 11 25 36 −11 33
12 24 Erzincanspor 25 7 11 7 24 23 +1 32
13 Kartalspor 26 8 5 13 26 33 −7 29
14 Kozan Bld. 25 7 7 11 26 32 −6 28
15 Karacabey Birlikspor 25 7 6 12 43 42 +1 27
16 Cizrespor 26 6 9 11 19 34 −15 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 25 6 6 13 28 45 −17 24
18 Manavgatspor 25 3 12 10 18 38 −20 21
19 Beylerbeyi 25 4 8 13 29 40 −11 20

BAĞLANTILAR

belediyesi meclis mehmet sadi cocuk yardim Belediye tuzla sultanbeyli pendik Spor oz parti futbol anma kartalda merkezi huseyin kaza maltepe kadikoy mac yeni Eğitim şimşek chp Sağlık Sancaktepe baskani baskan ak istanbul proje ahmet turkiye Altinok yazici GÜNCEL mutlu gunu kartalspor universitesi koleji kartal ziyaret