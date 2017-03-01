Pendik yeni bir sosyal tesis daha kazanıyor

Kentin farklı bölgelerine sosyal tesis kazandırmayı sürdüren Pendik Belediyesi, son olarak Harmandere Mahallesi Site Sokak’ta sosyal tesis inşaatına başladı. Yapım çalışmaları devam eden sosyal tesis, bodrum ve zemin olmak üzere 2 kattan oluşacak. Projesi Etüd Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan Harmandere Sosyal Tesisi toplamda 1.860 metrekarelik inşaat alanına sahip. Bölgeye değer katacak tesisin önümüzdeki aylarda tamamlanması planlanıyor.
Öte yandan daha önce 15 Temmuz Şehitler Camii yanına yapılan sosyal tesis yenileniyor. Son çalışmaların yapıldığı tesis, PenCR Köfte ismiyle yakında hizmete girecek.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld.
|25
|13
|9
|3
|35
|15
|+20
|48
|2017-18 2. Lig
|2
|Altay
|26
|12
|10
|4
|45
|25
|+20
|46
|Play-off
|3
|Kocaelispor
|26
|12
|10
|4
|45
|26
|+19
|46
|4
|Çorum Bld.
|26
|11
|8
|7
|36
|23
|+13
|41
|5
|Gölcükspor
|26
|10
|10
|6
|31
|26
|+5
|40
|6
|Van Bş. Bld.
|26
|10
|10
|6
|27
|26
|+1
|40
|7
|Ankara Demirspor
|26
|9
|12
|5
|36
|29
|+7
|39
|8
|Bayburt GÖİ
|25
|9
|9
|7
|30
|24
|+6
|36
|9
|Kızılcabölükspor
|26
|9
|9
|8
|26
|25
|+1
|36
|10
|Tekirdağspor
|26
|8
|9
|9
|26
|33
|−7
|33
|11
|Erzin Bld.
|26
|9
|6
|11
|25
|36
|−11
|33
|12
|24 Erzincanspor
|25
|7
|11
|7
|24
|23
|+1
|32
|13
|Kartalspor
|26
|8
|5
|13
|26
|33
|−7
|29
|14
|Kozan Bld.
|25
|7
|7
|11
|26
|32
|−6
|28
|15
|Karacabey Birlikspor
|25
|7
|6
|12
|43
|42
|+1
|27
|16
|Cizrespor
|26
|6
|9
|11
|19
|34
|−15
|27
|2017-18 BAL
|17
|Kütahyaspor
|25
|6
|6
|13
|28
|45
|−17
|24
|18
|Manavgatspor
|25
|3
|12
|10
|18
|38
|−20
|21
|19
|Beylerbeyi
|25
|4
|8
|13
|29
|40
|−11
|20
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