Pendik yeni bir sosyal tesis daha kazanıyor

Pendik yeni bir sosyal tesis daha kazanıyor

Pendik Belediyesinin vatandaşların sosyal ve kültürel hayatına zenginlik katmak üzere inşa ettiği sosyal tesislere bir yenisi ekleniyor. Harmandere Mahallesi’nde inşa edilen sosyal tesis, iki kattan oluşacak.

Kentin farklı bölgelerine sosyal tesis kazandırmayı sürdüren Pendik Belediyesi, son olarak Harmandere Mahallesi Site Sokak’ta sosyal tesis inşaatına başladı. Yapım çalışmaları devam eden sosyal tesis, bodrum ve zemin olmak üzere 2 kattan oluşacak. Projesi Etüd Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan Harmandere Sosyal Tesisi toplamda 1.860 metrekarelik inşaat alanına sahip. Bölgeye değer katacak tesisin önümüzdeki aylarda tamamlanması planlanıyor.

Öte yandan daha önce 15 Temmuz Şehitler Camii yanına yapılan sosyal tesis yenileniyor. Son çalışmaların yapıldığı tesis, PenCR Köfte ismiyle yakında hizmete girecek.