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Türkiye Yılda 34 Saatini Trafikte Geçiriyor
Türkiye Yılda 34 Saatini Trafikte Geçiriyor

Türkiye, küresel konumlama şirketi (GPS) ve karayolu izleme verilerine göre, dünyada ortalama trafik sıkışıklığının en yoğun olduğu ilk 10 ülke arasında yer aldı. 2016 yılı Küresel Trafik Puan tablosuna göre trafiğin en sıkışık olduğu ülke yılda ortalama 61 saatle Tayland oldu. Tayland’ı 47 saatle Kolombiya ve Endonezya izlerken Türkiye ise yılda 34 saate ulaşan trafikte bekleme süresiyle 10’uncu sırada yer aldı.

Medya takibinin öncü kuruluşu Ajans Press, trafik konulu medya araştırması gerçekleştirdi. Ajans Press’in geçtiğimiz yıl için araştırdığı raporda, trafik konulu 169 bin 937 haberin medyada yansıma bulduğu tespit edildi. İstanbul’da 34 saate ulaşan trafik bekleme süresi, Los Angelas’da 104, Moskova’da 91, New York’ta ise 89 saat olarak belirlenirken,  medyada yer alan başlıklarda ise trafik kazası haberleri dağılım olarak geniş yansıma buldu. Özellikle bayram tatillerinde trafikte yaşanan yoğunluk, ölümlü trafik kazalarına neden oldu. Öte yandan ÖTV ile ilgili haberler yılın son aylarının en çok konuşulan trafik haberleri arasında yer aldı.

📆 02 Mart 2017 Perşembe 11:10   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 25 13 9 3 35 15 +20 48 2017-18 2. Lig
2 Altay 26 12 10 4 45 25 +20 46 Play-off
3 Kocaelispor 26 12 10 4 45 26 +19 46
4 Çorum Bld. 26 11 8 7 36 23 +13 41
5 Gölcükspor 26 10 10 6 31 26 +5 40
6 Van Bş. Bld. 26 10 10 6 27 26 +1 40
7 Ankara Demirspor 26 9 12 5 36 29 +7 39
8 Bayburt GÖİ 25 9 9 7 30 24 +6 36
9 Kızılcabölükspor 26 9 9 8 26 25 +1 36
10 Tekirdağspor 26 8 9 9 26 33 −7 33
11 Erzin Bld. 26 9 6 11 25 36 −11 33
12 24 Erzincanspor 25 7 11 7 24 23 +1 32
13 Kartalspor 26 8 5 13 26 33 −7 29
14 Kozan Bld. 25 7 7 11 26 32 −6 28
15 Karacabey Birlikspor 25 7 6 12 43 42 +1 27
16 Cizrespor 26 6 9 11 19 34 −15 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 25 6 6 13 28 45 −17 24
18 Manavgatspor 25 3 12 10 18 38 −20 21
19 Beylerbeyi 25 4 8 13 29 40 −11 20

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