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Belediyeden okula kedi apartmanı
Belediyeden okula kedi apartmanı

Mektup yazdılar, üç katlı kedi evine sahip oldular.

Okul bahçelerinde çok sayıda kedi besleyen Kazım Karabekir İlkokulu öğrencilerinin “yuva” talebine Pendik Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ekipleri üç katlı mini bir kedi evi inşa ederek cevap verdi.

 Kazım Karabekir İlkokulu 4C sınıfı öğrencileri, okul bahçelerinde besledikleri kedilerine yuva için Pendik Belediyesine mektup yazdı. Mektuplarını öğretmenleri Umut Coşkun aracılığıyla belediyeye ulaştıran öğrencilere Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından sürpriz yapıldı. Okul bahçesine uyacak şekilde üç katlı mini bir kedi evi inşa eden ekipler,  öğrencilerin muradına ermesine vesile oldu. Pendik Belediyesine teşekkür eden Öğretmen Umut Coşkun: “Kediler için öğrencilerimin uzun zamandır yuva talebi vardı. Kendi imkânlarımızla düzgün bir yuva yapamayacağımızı düşünerek belediyeye mektup yazdık.  Sonrasında belediye ekipleri kedilerimiz için bir yuva yaptı. Şimdi kedilerimiz de öğrencilerimiz de mutlu.” dedi.

📆 01 Mart 2017 Çarşamba 15:41   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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17 Kütahyaspor 25 6 6 13 28 45 −17 24
18 Manavgatspor 25 3 12 10 18 38 −20 21
19 Beylerbeyi 25 4 8 13 29 40 −11 20

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