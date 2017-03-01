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Başkan Altınok Öz ‘Deniz 70 Yaşında’ Konserine Katıldı
Başkan Altınok Öz ‘Deniz 70 Yaşında’ Konserine Katıldı

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Deniz Gezmiş Bağımsızlık ve Özgürlük Vakfı’nın düzenlediği “Deniz 70 Yaşında” konserine katıldı.

Kadıköy Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “Deniz 70 yaşında” konserine, Kadıköy Belediye Başkanı Aykut Nuhoğlu ve eşi, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, gazeteci – yazar Mustafa Mutlu, Deniz Gezmiş’in ailesinden Hamdi Gezmiş, Bora Gezmiş, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Sunumunu şair ve araştırmacı yazar Sunay Akın’ın yaptığı “Deniz 70 Yaşında” konserinde Cahit Berkay, Edip Akbayram, Hayko Cepkin, Hüseyin Turan, Mazlum Çimen, Moğollar, Ruhi Su Dostlar Korusu, Zuhal Olcay, Zülfü Livaneli ve Cem Öget Orkestrası sahne aldı.

📆 01 Mart 2017 Çarşamba 13:38   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Altay 26 12 10 4 45 25 +20 46 Play-off
3 Kocaelispor 26 12 10 4 45 26 +19 46
4 Çorum Bld. 26 11 8 7 36 23 +13 41
5 Gölcükspor 26 10 10 6 31 26 +5 40
6 Van Bş. Bld. 26 10 10 6 27 26 +1 40
7 Ankara Demirspor 26 9 12 5 36 29 +7 39
8 Bayburt GÖİ 25 9 9 7 30 24 +6 36
9 Kızılcabölükspor 26 9 9 8 26 25 +1 36
10 Tekirdağspor 26 8 9 9 26 33 −7 33
11 Erzin Bld. 26 9 6 11 25 36 −11 33
12 24 Erzincanspor 25 7 11 7 24 23 +1 32
13 Kartalspor 26 8 5 13 26 33 −7 29
14 Kozan Bld. 25 7 7 11 26 32 −6 28
15 Karacabey Birlikspor 25 7 6 12 43 42 +1 27
16 Cizrespor 26 6 9 11 19 34 −15 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 25 6 6 13 28 45 −17 24
18 Manavgatspor 25 3 12 10 18 38 −20 21
19 Beylerbeyi 25 4 8 13 29 40 −11 20

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