Başkan Altınok Öz ‘Deniz 70 Yaşında’ Konserine Katıldı

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Deniz Gezmiş Bağımsızlık ve Özgürlük Vakfı’nın düzenlediği “Deniz 70 Yaşında” konserine katıldı.

Kadıköy Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “Deniz 70 yaşında” konserine, Kadıköy Belediye Başkanı Aykut Nuhoğlu ve eşi, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, gazeteci – yazar Mustafa Mutlu, Deniz Gezmiş’in ailesinden Hamdi Gezmiş, Bora Gezmiş, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Sunumunu şair ve araştırmacı yazar Sunay Akın’ın yaptığı “Deniz 70 Yaşında” konserinde Cahit Berkay, Edip Akbayram, Hayko Cepkin, Hüseyin Turan, Mazlum Çimen, Moğollar, Ruhi Su Dostlar Korusu, Zuhal Olcay, Zülfü Livaneli ve Cem Öget Orkestrası sahne aldı.