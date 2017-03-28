‘’Yeni Bir Gelecek İçin Darbelerden Özgürlüğe ‘’

Darbelerin tek gerekçesi Türkiye’nin batı ittifakının merkezinden uzaklaşmasıdır.

Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 No’lu Şube her ay düzenlediği Yönetici Okulu programında Şubat ayında ‘’Yeni Bir Gelecek İçin Darbelerden Özgürlüğe ‘’ konusu ile Ak Parti İstanbul Milletvekili Metin KÜLÜNK’ü ağırladı.

Şube Başkanı Talat YAVUZ’un açılış konuşması ile başlayan programda YAVUZ, eğitimde başarıyı kovalıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla üyelerimizin tarihi ve kültürel anlamda gelişimlerine katkı sağlamaya gayret ediyoruz. Bu gün 28 Şubat. Milletimizin hafızasında demokrasiye balans ayarı verdiklerini iddia edenleri hatırlatan kara bir gün. O kara günleri hatırlamak ve bir daha yaşamamak adına bu ay ki programımızda darbeleri konu ettik. Programımızın konuşmacısı, Ak Parti İstanbul Milletvekili Sayın Metin KÜLÜNK beye, bu akşam aramızda olduğu için de ayrıca teşekkür ediyorum, dedi.

Siz öğretmenlerimiz bu milletin geleceğini inşa etmekle mükellef olan gönül insanlarısınız diyerek sözlerine başlayan Ak Parti İstanbul Milletvekili Metin KÜLÜNK, bu toprakları elimizden almak istiyorlar. 15 Temmuz bir işgal operasyonudur ve vazgeçmiş değiller. Hala bu iğrenç örgüt, bu toprakları elimizden almak için hesap yapıyor. Bunlar;

İslam’ın neo-liberalizme itirazını ortadan kaldırmak istiyor,

Müslümanları küresel kapitalizme itiraz etmeyecek duruma getirmek istiyor,

Bağımsız Türk Devleti’ni elimizden alıp sömürgeleştirmek istiyor.

15 Temmuz işgal hareketini bunun için yaptılar, dedi

Tarihe baktığımızda 27 Mayıs darbesinde de yine benzer şeylerin yapılmaya çalışıldığını görürüz diyen KÜLÜNK, Menderes’in idamının gerekçeleri, İslam dünyası ile kurduğu ilişkiler ve Musul meselesini güncellemek istemesidir. Bir başka darbe girişimi olan 12 Eylül ise Türkiye’nin, dünyadaki kapitalist sisteme entegre edilmesinin önündeki engellerin kaldırılması için yapılmıştır. Amaç Türkiye’yi dışa açık hale getirmektir, diyerek sözlerine devam etti.

Batıya göre Türkiye’nin yönetim sistemi, batının menfaatlerini esas alan bir sistem olmalıdır. Eğer Türkiye gibi ülkeler batı merkezli olmaktan çıkıp, Türkiye menfaatli sisteme dönerse, batının sistemi kontrol ettirilmesi için geçmişte kurdurduğu gladyo gibi sistemler devreye girer. Türkiye batıdan saparsa bunlar devreye girer. Askeri darbelerinde, ekonomik darbelerinde tek gerekçesi vardır. Türkiye’nin batı ittifakının merkezinden uzaklaşması. Kim buna karşı çıkarsa fatura ödettirilir. Niçin 28 Şubat yapıldı. Erbakan hoca ne yaptı. Hoca devlet kurumlarının paralarının özel bankalara yatırılmasını durdurup, devlet bankalarına yatırılması için havuz sistemini kurdu. Ve ardından içerdeki hainlerin yaptığı 28 Şubat postmodern darbesine maruz kalarak iktidardan indirildi, diyerek sözlerini noktaladı.

Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan ŞAHİN’inde konuşma yaptığı programa, Eğitim-Bir-Sen İstanbul 3 No’lu Şube Başkanı Erol ERMİŞ, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun TÜYSÜZ, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza AKA, Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Faik Kaptan, Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar ÇAĞLAR, Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürü AytekinYILMAZ, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet ALİRESİOĞLU, Ak Parti Pendik İlçe Başkanı Rüstem KABİL ve çok sayıda davetli katıldı.

Program Şube Başkanı Talat YAVUZ’un Milletvekili Metin KÜLÜNK’e hediye takdimi ile sona erdi.