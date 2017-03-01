Kadınlar Günü’ne özel sergi

Pendik Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi, 40 kadın sanatçının eserlerinden oluşan “Nür-u Nisa” Sergisi’ne ev sahipliği yapacak. Pendik Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne ithafen gerçekleştirilecek sergide 40 kadın sanatçıya ait hat, tezhip, kat’ı ve minyatürden oluşan eserler sergilenecek. Toplam 73 eserin yer alacağı sergiyi sanatseverler 3-16 Mart tarihleri arasında gezebilecek. Serginin açılışı ise 8 Mart’ta yapılacak.
Nür-ü Nisa Sergisi
03-16 Mart 2017
Açılış: 8 Mart Çarşamba, Saat 14.00
Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld.
|25
|13
|9
|3
|35
|15
|+20
|48
|2017-18 2. Lig
|2
|Altay
|26
|12
|10
|4
|45
|25
|+20
|46
|Play-off
|3
|Kocaelispor
|26
|12
|10
|4
|45
|26
|+19
|46
|4
|Çorum Bld.
|26
|11
|8
|7
|36
|23
|+13
|41
|5
|Gölcükspor
|26
|10
|10
|6
|31
|26
|+5
|40
|6
|Van Bş. Bld.
|26
|10
|10
|6
|27
|26
|+1
|40
|7
|Ankara Demirspor
|26
|9
|12
|5
|36
|29
|+7
|39
|8
|Bayburt GÖİ
|25
|9
|9
|7
|30
|24
|+6
|36
|9
|Kızılcabölükspor
|26
|9
|9
|8
|26
|25
|+1
|36
|10
|Tekirdağspor
|26
|8
|9
|9
|26
|33
|−7
|33
|11
|Erzin Bld.
|26
|9
|6
|11
|25
|36
|−11
|33
|12
|24 Erzincanspor
|25
|7
|11
|7
|24
|23
|+1
|32
|13
|Kartalspor
|26
|8
|5
|13
|26
|33
|−7
|29
|14
|Kozan Bld.
|25
|7
|7
|11
|26
|32
|−6
|28
|15
|Karacabey Birlikspor
|25
|7
|6
|12
|43
|42
|+1
|27
|16
|Cizrespor
|26
|6
|9
|11
|19
|34
|−15
|27
|2017-18 BAL
|17
|Kütahyaspor
|25
|6
|6
|13
|28
|45
|−17
|24
|18
|Manavgatspor
|25
|3
|12
|10
|18
|38
|−20
|21
|19
|Beylerbeyi
|25
|4
|8
|13
|29
|40
|−11
|20
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