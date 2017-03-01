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Kadınlar Günü’ne özel sergi
Kadınlar Günü’ne özel sergi

Pendik Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi, 40 kadın sanatçının eserlerinden oluşan  “Nür-u Nisa” Sergisi’ne ev sahipliği yapacak. Pendik Belediyesi tarafından  8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne ithafen gerçekleştirilecek sergide 40 kadın sanatçıya ait hat, tezhip, kat’ı ve minyatürden  oluşan eserler sergilenecek. Toplam 73 eserin yer alacağı sergiyi sanatseverler  3-16 Mart tarihleri arasında gezebilecek. Serginin açılışı ise 8 Mart’ta yapılacak.

Nür-ü Nisa Sergisi

03-16 Mart  2017

Açılış: 8 Mart Çarşamba, Saat 14.00

Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi

📆 01 Mart 2017 Çarşamba 11:49   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 25 13 9 3 35 15 +20 48 2017-18 2. Lig
2 Altay 26 12 10 4 45 25 +20 46 Play-off
3 Kocaelispor 26 12 10 4 45 26 +19 46
4 Çorum Bld. 26 11 8 7 36 23 +13 41
5 Gölcükspor 26 10 10 6 31 26 +5 40
6 Van Bş. Bld. 26 10 10 6 27 26 +1 40
7 Ankara Demirspor 26 9 12 5 36 29 +7 39
8 Bayburt GÖİ 25 9 9 7 30 24 +6 36
9 Kızılcabölükspor 26 9 9 8 26 25 +1 36
10 Tekirdağspor 26 8 9 9 26 33 −7 33
11 Erzin Bld. 26 9 6 11 25 36 −11 33
12 24 Erzincanspor 25 7 11 7 24 23 +1 32
13 Kartalspor 26 8 5 13 26 33 −7 29
14 Kozan Bld. 25 7 7 11 26 32 −6 28
15 Karacabey Birlikspor 25 7 6 12 43 42 +1 27
16 Cizrespor 26 6 9 11 19 34 −15 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 25 6 6 13 28 45 −17 24
18 Manavgatspor 25 3 12 10 18 38 −20 21
19 Beylerbeyi 25 4 8 13 29 40 −11 20

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