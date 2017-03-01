Kadınlar Günü’ne özel sergi

Pendik Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi, 40 kadın sanatçının eserlerinden oluşan “Nür-u Nisa” Sergisi’ne ev sahipliği yapacak. Pendik Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne ithafen gerçekleştirilecek sergide 40 kadın sanatçıya ait hat, tezhip, kat’ı ve minyatürden oluşan eserler sergilenecek. Toplam 73 eserin yer alacağı sergiyi sanatseverler 3-16 Mart tarihleri arasında gezebilecek. Serginin açılışı ise 8 Mart’ta yapılacak.

Nür-ü Nisa Sergisi

03-16 Mart 2017

Açılış: 8 Mart Çarşamba, Saat 14.00

Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi