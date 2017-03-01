Gazanfer Bilge Sokak Sakinlerinden Başkan Altınok Öz’e Ziyaret

Hürriyet Mahallesi Gazanfer Bilge Sokak sakinleri, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ü makamında ziyaret etti. Ziyarette Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri; Yücel Süslü, Medet Kıskanç da hazır bulundu.

Gazanfer Bilge Sokak sakinlerine Kartal Belediyesi Hizmet Binası’nda yer alan proje odasını gezdiren Başkan Altınok Öz, Cevizli Mahallesi’nde yapımı devam eden meydan çalışması, Masal Evi projeleri hakkında konuklarına bilgi verdi. Gazanfer Bilge Sokak sakinleri adına konuşan Mehmet Selvi, ”Sayın Başkanım öncelikle Ceviz Meydanı gibi kapsamı oldukça geniş olan kültürel-aktivite merkezinin ve hayata geçecek diğer projelerin tüm Kartallılar gibi bizleri de heyecanlandırdığını belirtmek isterim. Sizlerle birlikte Kartal, İstanbul’un gözde ilçeleri arasında yerini aldı. Kartal, bu projelerle İstanbul’daki yükselişini sürdürecek. Çalışmalarınızda size ve ekibinize başarılar diliyorum.” dedi.