Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Manşet » Gazanfer Bilge Sokak Sakinlerinden Başkan Altınok Öz’e Ziyaret
Gazanfer Bilge Sokak Sakinlerinden Başkan Altınok Öz’e Ziyaret
Gazanfer Bilge Sokak Sakinlerinden Başkan Altınok Öz’e Ziyaret

Hürriyet Mahallesi Gazanfer Bilge Sokak sakinleri, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ü makamında ziyaret etti. Ziyarette Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri; Yücel Süslü, Medet Kıskanç da hazır bulundu.

Gazanfer Bilge Sokak sakinlerine Kartal Belediyesi Hizmet Binası’nda yer alan proje odasını gezdiren Başkan Altınok Öz, Cevizli Mahallesi’nde yapımı devam eden meydan çalışması, Masal Evi projeleri hakkında konuklarına bilgi verdi. Gazanfer Bilge Sokak sakinleri adına konuşan Mehmet Selvi, ”Sayın Başkanım öncelikle Ceviz Meydanı gibi kapsamı oldukça geniş olan kültürel-aktivite merkezinin ve hayata geçecek diğer projelerin tüm Kartallılar gibi bizleri de heyecanlandırdığını belirtmek isterim. Sizlerle birlikte Kartal, İstanbul’un gözde ilçeleri arasında yerini aldı. Kartal, bu projelerle İstanbul’daki yükselişini sürdürecek. Çalışmalarınızda size ve ekibinize başarılar diliyorum.” dedi.

📆 01 Mart 2017 Çarşamba 10:59   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Loading ... Loading ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 25 13 9 3 35 15 +20 48 2017-18 2. Lig
2 Altay 26 12 10 4 45 25 +20 46 Play-off
3 Kocaelispor 26 12 10 4 45 26 +19 46
4 Çorum Bld. 26 11 8 7 36 23 +13 41
5 Gölcükspor 26 10 10 6 31 26 +5 40
6 Van Bş. Bld. 26 10 10 6 27 26 +1 40
7 Ankara Demirspor 26 9 12 5 36 29 +7 39
8 Bayburt GÖİ 25 9 9 7 30 24 +6 36
9 Kızılcabölükspor 26 9 9 8 26 25 +1 36
10 Tekirdağspor 26 8 9 9 26 33 −7 33
11 Erzin Bld. 26 9 6 11 25 36 −11 33
12 24 Erzincanspor 25 7 11 7 24 23 +1 32
13 Kartalspor 26 8 5 13 26 33 −7 29
14 Kozan Bld. 25 7 7 11 26 32 −6 28
15 Karacabey Birlikspor 25 7 6 12 43 42 +1 27
16 Cizrespor 26 6 9 11 19 34 −15 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 25 6 6 13 28 45 −17 24
18 Manavgatspor 25 3 12 10 18 38 −20 21
19 Beylerbeyi 25 4 8 13 29 40 −11 20

BAĞLANTILAR

kaza kadikoy proje turkiye kartal tuzla gunu mac ak baskan Belediye sultanbeyli meclis pendik baskani cocuk şimşek merkezi kartalda oz Sancaktepe Spor yazici kartalspor belediyesi yardim koleji Sağlık Eğitim parti Altinok ziyaret universitesi mehmet istanbul futbol ahmet yeni sadi chp huseyin anma mutlu maltepe GÜNCEL