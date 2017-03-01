Maskeli cep telefonu hırsızları kamerada

Maltepe’de bir cep telefonu bayisine giren maskeli üç hırsız, bir dakikada 40 bin TL’lik cep telefonu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Maltepe’de gece saat 04.00 sıralarında bir cep telefonu bayisine gelen maskeli üç hırsız camı kırarak içeri girdi. Tezgah üzerinde bulunan cep telefonları kilitli oldukları yerden alan şahıslar, bir dakika içinde 40 bin TL’lik soygun yaptı. Hırsızlar ardından hızla olay yerinde bir araçla kaçarken, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde maskeli üç kişi dükkana giriyor. Ardından cep telefonlarını kilitli oldukları yerden alıp dükkandan çıkıyorlar.