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Maskeli cep telefonu hırsızları kamerada
Maskeli cep telefonu hırsızları kamerada

Maltepe’de bir cep telefonu bayisine giren maskeli üç hırsız, bir dakikada 40 bin TL’lik cep telefonu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Maltepe’de gece saat 04.00 sıralarında bir cep telefonu bayisine gelen maskeli üç hırsız camı kırarak içeri girdi. Tezgah üzerinde bulunan cep telefonları kilitli oldukları yerden alan şahıslar, bir dakika içinde 40 bin TL’lik soygun yaptı. Hırsızlar ardından hızla olay yerinde bir araçla kaçarken, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde maskeli üç kişi dükkana giriyor. Ardından cep telefonlarını kilitli oldukları yerden alıp dükkandan çıkıyorlar.

📆 01 Mart 2017 Çarşamba 10:33   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 25 13 9 3 35 15 +20 48 2017-18 2. Lig
2 Altay 26 12 10 4 45 25 +20 46 Play-off
3 Kocaelispor 26 12 10 4 45 26 +19 46
4 Çorum Bld. 26 11 8 7 36 23 +13 41
5 Gölcükspor 26 10 10 6 31 26 +5 40
6 Van Bş. Bld. 26 10 10 6 27 26 +1 40
7 Ankara Demirspor 26 9 12 5 36 29 +7 39
8 Bayburt GÖİ 25 9 9 7 30 24 +6 36
9 Kızılcabölükspor 26 9 9 8 26 25 +1 36
10 Tekirdağspor 26 8 9 9 26 33 −7 33
11 Erzin Bld. 26 9 6 11 25 36 −11 33
12 24 Erzincanspor 25 7 11 7 24 23 +1 32
13 Kartalspor 26 8 5 13 26 33 −7 29
14 Kozan Bld. 25 7 7 11 26 32 −6 28
15 Karacabey Birlikspor 25 7 6 12 43 42 +1 27
16 Cizrespor 26 6 9 11 19 34 −15 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 25 6 6 13 28 45 −17 24
18 Manavgatspor 25 3 12 10 18 38 −20 21
19 Beylerbeyi 25 4 8 13 29 40 −11 20

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