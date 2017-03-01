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Kartal Belediyesi’nden Kreşli Miniklere Afet Bilinci Eğitimi
Kartal Belediyesi’nden Kreşli Miniklere Afet Bilinci Eğitimi

Kartal Belediyesi’ne bağlı 11 kreşte eğitim gören miniklere, 28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla afet bilinci eğitimi verildi.

Kartal Belediyesi tarafından Özel Sevgi Kozası Anaokulu’nda gerçekleşen afet bilinci eğitimine, 6-13 yaş arası kreşli öğrenciler katıldı. Sivil Savunma ekipleri tarafından deprem ve yangın anında yapılacakların uygulamalı olarak gösterildiği eğitim programı boyunca minikler, sivil savunma uzmanlarını pür dikkat dinledi. Programın sonunda ise minik kreşliler deprem ve yangın anında neler yapmaları gerektiğini öğrenerek afetlerin insan hayatında yaratabileceği tehlikeler hakkında bilgilendi.

📆 01 Mart 2017 Çarşamba 10:24   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 25 13 9 3 35 15 +20 48 2017-18 2. Lig
2 Altay 26 12 10 4 45 25 +20 46 Play-off
3 Kocaelispor 26 12 10 4 45 26 +19 46
4 Çorum Bld. 26 11 8 7 36 23 +13 41
5 Gölcükspor 26 10 10 6 31 26 +5 40
6 Van Bş. Bld. 26 10 10 6 27 26 +1 40
7 Ankara Demirspor 26 9 12 5 36 29 +7 39
8 Bayburt GÖİ 25 9 9 7 30 24 +6 36
9 Kızılcabölükspor 26 9 9 8 26 25 +1 36
10 Tekirdağspor 26 8 9 9 26 33 −7 33
11 Erzin Bld. 26 9 6 11 25 36 −11 33
12 24 Erzincanspor 25 7 11 7 24 23 +1 32
13 Kartalspor 26 8 5 13 26 33 −7 29
14 Kozan Bld. 25 7 7 11 26 32 −6 28
15 Karacabey Birlikspor 25 7 6 12 43 42 +1 27
16 Cizrespor 26 6 9 11 19 34 −15 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 25 6 6 13 28 45 −17 24
18 Manavgatspor 25 3 12 10 18 38 −20 21
19 Beylerbeyi 25 4 8 13 29 40 −11 20

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