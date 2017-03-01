Kartal Belediyesi’nden Kreşli Miniklere Afet Bilinci Eğitimi

Kartal Belediyesi tarafından Özel Sevgi Kozası Anaokulu’nda gerçekleşen afet bilinci eğitimine, 6-13 yaş arası kreşli öğrenciler katıldı. Sivil Savunma ekipleri tarafından deprem ve yangın anında yapılacakların uygulamalı olarak gösterildiği eğitim programı boyunca minikler, sivil savunma uzmanlarını pür dikkat dinledi. Programın sonunda ise minik kreşliler deprem ve yangın anında neler yapmaları gerektiğini öğrenerek afetlerin insan hayatında yaratabileceği tehlikeler hakkında bilgilendi.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld.
|25
|13
|9
|3
|35
|15
|+20
|48
|2017-18 2. Lig
|2
|Altay
|26
|12
|10
|4
|45
|25
|+20
|46
|Play-off
|3
|Kocaelispor
|26
|12
|10
|4
|45
|26
|+19
|46
|4
|Çorum Bld.
|26
|11
|8
|7
|36
|23
|+13
|41
|5
|Gölcükspor
|26
|10
|10
|6
|31
|26
|+5
|40
|6
|Van Bş. Bld.
|26
|10
|10
|6
|27
|26
|+1
|40
|7
|Ankara Demirspor
|26
|9
|12
|5
|36
|29
|+7
|39
|8
|Bayburt GÖİ
|25
|9
|9
|7
|30
|24
|+6
|36
|9
|Kızılcabölükspor
|26
|9
|9
|8
|26
|25
|+1
|36
|10
|Tekirdağspor
|26
|8
|9
|9
|26
|33
|−7
|33
|11
|Erzin Bld.
|26
|9
|6
|11
|25
|36
|−11
|33
|12
|24 Erzincanspor
|25
|7
|11
|7
|24
|23
|+1
|32
|13
|Kartalspor
|26
|8
|5
|13
|26
|33
|−7
|29
|14
|Kozan Bld.
|25
|7
|7
|11
|26
|32
|−6
|28
|15
|Karacabey Birlikspor
|25
|7
|6
|12
|43
|42
|+1
|27
|16
|Cizrespor
|26
|6
|9
|11
|19
|34
|−15
|27
|2017-18 BAL
|17
|Kütahyaspor
|25
|6
|6
|13
|28
|45
|−17
|24
|18
|Manavgatspor
|25
|3
|12
|10
|18
|38
|−20
|21
|19
|Beylerbeyi
|25
|4
|8
|13
|29
|40
|−11
|20
Bir Cevap Yazın