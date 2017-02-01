Uzlaşı Yolunu Seçmeyenler İyi Niyet Göremeyecekler

Kartalspor Kulübü Başkanı Ali Apaydın, Pazartesi günün yaşanan haciz hadisesi üzerine bir açıklama yaptı. Apaydın bu açıklamasında “Uzlaşı yolunu seçmeyenlere iyi niyet göstermeyeceklerini” dile getirdi.

Ali Apaydın; Kulübümüz Kartalspor, 68 yıllık tarihinin en önemli hayatta kalma mücadelesini veriyor. Bizler bu mücadele içerisinde bir taraftan kulübümüzün borçlarını ödemeye çalışıyor, bir taraftan sportif anlamda başarı sağlamak adına üzerimize düşen her şeyi yapmaya çalışıyoruz.

Göreve geldiğimiz genel kurulda üzerinde durduğumuz en önemli konunun mali disiplin olduğunu herkes biliyor, ayrıca kulübümüzün borçlarını ödeme niyetinde olduğumuzu belirttik ve bugüne kadar sergilediğimiz tavırla bu konuda ne kadar gerçekçi olduğumuzu sergiledik. Fakat bizim bu iyi niyetimizi bazı insanlar suistimal etmeyi tercih etti.

Bugün, büyük mücadele içinde olan Kartalspor Kulübünün kapısına kamyon dayayıp, Avukatlar ve İcra Memurlarıyla bir an önce paralarını alabilmek için icra tehdidi ile çıkılmasını ihanet olarak görüyorum. Bu şekilde karşımıza çıkarak paralarını almaya kalkanlar, böyle davranmaya devam ettikleri takdirde kesinlikle bizden iyi niyet göremeyecekler ve ödeme planımızda yer almayacaklar.

Biz iyi niyetliyiz insanların hakkını vermekten yanayız ama siz kulübümüze baskın yapıp hainlik yapamazsınız. Bizim icraatlarımızı görüyorlar, basından takip ediyorlardır. Ödemelerimizi yapıyoruz herkesle barışçıl bir şekilde uzlaşıyoruz. “Paraları var, korkuya kapılıp nasılsa paramızı öder bunlar” diye düşünüyorlarsa en fazla masa sandalye alır giderler.