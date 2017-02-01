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Taşlıbayır’da mutlu son
Taşlıbayır’da mutlu son

Pendik’in en önemli kentsel dönüşüm projelerinden Taşlıbayır bölgesinde tapu dağıtımına başlanıyor. İmar uygulaması tapuda tescil edilen Taşlıbayır’a ait 6400 adet tapu Pendik Belediyesi tarafından hak sahiplerine verilecek.

 Orta Mahallenin tamamı ve Dumlupınar Mahallesinin bir kısmını ilgilendiren Taşlıbayır Kentsel Dönüşüm İmar Uygulaması tapuda tescil edildi. Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin tarafından Pendik Tapu Müdürü Ali Rıza Çelik’ten  teslim alınan tapular,  hak sahiplerinine dağıtılmaya başlanacak. Böylece  çarpık ve yoğun bir yapılaşmanın olduğu yaklaşık 90 hektarlık alanda  depreme dayanıklı ve sağlıklı kentleşmenin yolu da açılmış oldu.

Tapuda mutlu sona ulaşan Taşlıbayır bölgesinde yaklaşık 6.400 malik bulunuyor. Minimum parsel boyutu 3000 m²’nin altında kalmayacak şekilde parselasyon paftası hazırlanan ve imar  dağıtımı da buna göre yapılan alanda uygulamaya giren parsel sayısı 1640 adet oldu. Hak sahipleri, yeni tapularını Pendik Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden  (Merkez Bina 3. Kat) 01.03.2017 tarihinden itibaren alabilecek.

📆 28 Şubat 2017 Salı 15:12   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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3 Kocaelispor 26 12 10 4 45 26 +19 46
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8 Bayburt GÖİ 25 9 9 7 30 24 +6 36
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16 Cizrespor 26 6 9 11 19 34 −15 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 25 6 6 13 28 45 −17 24
18 Manavgatspor 25 3 12 10 18 38 −20 21
19 Beylerbeyi 25 4 8 13 29 40 −11 20

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