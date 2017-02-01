“Güçlü Kadın” kursları başlıyor

Maltepe Belediyesi, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) işbirliği ile ilçedeki kadınlara yönelik, “Güçlü Kadın” sloganıyla eğitim kursları düzenliyor. İletişimden hukuki haklara, okuma yazmadan kadın sağlığına kadar 13 farklı başlık altında düzenlenecek eğitim kursları, haftada 2 gün olmak üzere 8 hafta boyunca devam edecek.

Maltepe Belediyesi’nin, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) işbirliği ile ilçedeki kadınların kendini geliştirmesi, hayatında daha bilinçli ve aktif olabilmesi, çocuklarını daha bilinçli yetiştirebilmesi, sağlığını koruması, emeğini değerlendirebilmesi, eğitimine devam etmesi, zamanını planlaması, etkili okuyup yazabilmesi amacıyla düzenleyeceği eğitim kursları, 8 hafta boyunca haftada 2 gün 3’er saat olacak. Hafta içi gerçekleşecek, iletişimden, hukuki haklara, okuma yazmadan kadın sağlığına kadar 13 farklı başlık altında düzenlenecek ve 15-35 yaş arasında okur yazar tüm kadınların başvurabileceği kurslara katılım ücretsiz olacak. İlçedeki anneleri de unutmayan belediye, ders süresi boyunca 3-6 yaş arasındaki çocuklara ücretsiz kreş hizmeti verecek.

“Güçlü Kadın” eğitim programına katılmak isteyen kadınların, 27 Şubat 2017 Pazartesi – 2 Mart 2017 Perşembe tarihleri arasında İdealtepe Cumhuriyet Eğitim Merkezi ve Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nden ve mahallelerdeki Eğitim Evlerinden kayıt yaptırması gerekiyor. Detaylı bilgi almak isteyenler 0216 549 10 13 numaralı telefondan Maltepe Belediyesi Kütüphane, Kurslar ve Eğitim Müdürlüğü’ne ulaşabilecek.