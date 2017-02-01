BAŞKAN ALTINOK ÖZ NECMETTİN ERBAKAN’I ANMA PROGRAMINA KATILDI

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Kartal Saadet Partisi İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın 6. ölüm yılı anma programına katıldı.

Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi Nikâh Sarayı’nda gerçekleşen anma programına Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün yanı sıra; Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyelerinden Ahmet Yüzbaşıoğlu, Fethullah Erbaş, Saadet Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ahmet Türkcan, Saadet Partisi Kartal İlçe Başkanı Fehim Hava, Saadet Partisi Ataşehir

İlçe Başkanı Adem Boz, Saadet Partisi Sultanbeyli İlçe Başkanı Fethullah Bülbül, Kartallı mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları, dernek temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

“İçine katılan her malzeme, aşurenin bütünlüğünü oluşturuyor”

Anma programında bir konuşma yapan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, “Ben siyasete 1969’da Cumhuriyet Halk Partisi’nde başladım. 1973 yılında Siirt’in Baykan ilçesindeyken doktor kaymakam vekiliydi, ben de onun yanında stajdaydım. Veysel Karani’yi anma etkinlikleri hazırlığındayken bir gün dediler ki Erbakan Hoca geliyor, Batman’da… Bekledik, geldi ilk kesiştiğimiz yer orası oldu. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi ve Selamet Partisi koalisyonu kuruldu bir daha kesiştik. Sonraki dönemlerde yine oldu. Bazen söylerim Muharrem Ayı’nda dağıttığımız aşurede içine giren her malzeme aşurenin bütünlüğüne ayrı lezzet katıyor diye… İşte o lezzet, o zaman vardı. Erbakan Hoca zamanında diyalog ortamı vardı. Bu diyalogu kurmayı öğrenemediğimiz zaman canımız yandı, öğrendiğimiz zaman da ülkeye barış geldi. Tabii dışarıdan bazı şeyler hoş; ama Erbakan Hoca’ya ait şu önümüzdeki resimleri gördüğümde yaşım gereği varoluş nedeniyle bugün biraz da geçmişi yaşadım. O zamanki siyasetin ince esprilerine, güzelliklerine ve geçmişe döndüm. İnşallah o düzeyde bir siyaset tekrar Türkiye’nin gündemine gelir. Bir önemli konu da bugün aynı konu da belki kesiştiğimiz noktadır… Irak’ta nükleer silah var diye -Demokrasi getireceğiz- yalanı ile Libya’yı kırdılar. Ama en önemlisi Irak’a girdiler. Yıllar sonra dediler ki –Pardon! Nükleer silah yokmuş- Onlar, emperyalistler, onlar emellerine kavuştular. Kerkük petrolünü zahmet etmeden 10 dolara çıkartmayı başardılar. Üstüne de kondular. 1 milyonun üstünde insan öldü. Biz sadece uçuşa yasak bölgelerde emperyalizme hizmet eden bir konuma geldik. İnşallah bundan sonra olmaz diye düşünüyorum. Suriye’deki olaylara bakıyoruz Erbakan Hoca’nın milli oluşundan aynı noktada değildik belki; bizi birleştiren ümmet yok; ama Sayın İlçe Başkanı’nın dediği gibi ümmetin ötesinde, kendi sınırları içerisindeki milli olmanın da özenle, hassasiyetle üstünde duruluyordu. Bu ülkenin kalkınması için özel bir gayret sarf ediyorduk, biz onları biraz kaybettik. Diliyor ve umuyorum ki bunlar ileride olur. Sizleri Kartal’da görmekten, burada misafir etmekten memnuniyet duydum. Sözüme son vermeden bir şey daha söylemek istiyorum. O güzel insanları, yani o dönem İTÜ’nün müthiş insanlarını beğenelim ya da beğenmeyelim Süleyman Demirel’i, Turgut Özal’ı, Erbakan Hoca’yı… Türkiye’de önemli işler yaptılar, her şey ilerlemeden ve bilimden geçiyordu. Bu insanlar ona inanan insanlardı, ben buradan kendilerini rahmetle anıyorum. Bugün beni buraya davet ettiği, geçmişi yad etme fırsatı verdiği için Sayın İlçe Başkanı’na teşekkür ediyorum.” dedi.