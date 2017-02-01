Belediyeden 2 bin 383 aileye kıyafet yardımı

Maltepe Belediyesi, büyük ses getiren giysi kumbaraları projesinden topladığı 96 ton giysiyi Türkiye genelindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtırken, ilçe genelinde de 2 bin 383 aileye kıyafet yardımında bulundu.

İlçe genelinde kurduğu 112 giysi kumbarasıyla, 2016 yılında 96 ton giysi toplayan Maltepe Belediyesi, bunları Türkiye genelindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Belediyenin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne vatandaşlar tarafından bağışlanan giysilerle de, ilçe genelindeki 2 bin 383 aile giydirildi. Çalışmalar kapsamında 486 aileye de, ikinci el ev eşyası ulaştırıldı. Yapılan yardımlarla ilgili bilgi veren yetkililer, 2 yıkama 3 kurutma makinesi olmak üzere toplamda 5 makine ve 1’i presli olmak üzere 3 ütü ile 3 çalışan eşliğinde gelen giysilerin temizlenip, ütülenerek vatandaşlara dağıtıldığını ifade etti.