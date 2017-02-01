Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Belediye, Manşet » Belediyeden 2 bin 383 aileye kıyafet yardımı
Belediyeden 2 bin 383 aileye kıyafet yardımı
Belediyeden 2 bin 383 aileye kıyafet yardımı

Maltepe Belediyesi, büyük ses getiren giysi kumbaraları projesinden topladığı 96 ton giysiyi Türkiye genelindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtırken, ilçe genelinde de 2 bin 383 aileye kıyafet yardımında bulundu.

İlçe genelinde kurduğu 112 giysi kumbarasıyla, 2016 yılında 96 ton giysi toplayan Maltepe Belediyesi, bunları Türkiye genelindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Belediyenin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne vatandaşlar tarafından bağışlanan giysilerle de, ilçe genelindeki 2 bin 383 aile giydirildi. Çalışmalar kapsamında 486 aileye de, ikinci el ev eşyası ulaştırıldı. Yapılan yardımlarla ilgili bilgi veren yetkililer, 2 yıkama 3 kurutma makinesi olmak üzere toplamda 5 makine ve 1’i presli olmak üzere 3 ütü ile 3 çalışan eşliğinde gelen giysilerin temizlenip, ütülenerek vatandaşlara dağıtıldığını ifade etti.

📆 28 Şubat 2017 Salı 11:00   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Loading ... Loading ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 25 13 9 3 35 15 +20 48 2017-18 2. Lig
2 Altay 26 12 10 4 45 25 +20 46 Play-off
3 Kocaelispor 26 12 10 4 45 26 +19 46
4 Çorum Bld. 26 11 8 7 36 23 +13 41
5 Gölcükspor 26 10 10 6 31 26 +5 40
6 Van Bş. Bld. 26 10 10 6 27 26 +1 40
7 Ankara Demirspor 26 9 12 5 36 29 +7 39
8 Bayburt GÖİ 25 9 9 7 30 24 +6 36
9 Kızılcabölükspor 26 9 9 8 26 25 +1 36
10 Tekirdağspor 26 8 9 9 26 33 −7 33
11 Erzin Bld. 26 9 6 11 25 36 −11 33
12 24 Erzincanspor 25 7 11 7 24 23 +1 32
13 Kartalspor 26 8 5 13 26 33 −7 29
14 Kozan Bld. 25 7 7 11 26 32 −6 28
15 Karacabey Birlikspor 25 7 6 12 43 42 +1 27
16 Cizrespor 26 6 9 11 19 34 −15 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 25 6 6 13 28 45 −17 24
18 Manavgatspor 25 3 12 10 18 38 −20 21
19 Beylerbeyi 25 4 8 13 29 40 −11 20

BAĞLANTILAR

Eğitim kaza yardim pendik kartalda yeni kadikoy mac mehmet maltepe baskani anma merkezi ziyaret huseyin baskan Spor Belediye oz Sağlık GÜNCEL koleji meclis parti sultanbeyli turkiye Altinok cocuk Sancaktepe chp universitesi ahmet gunu sadi kartal istanbul kartalspor şimşek yazici ak belediyesi mutlu proje futbol tuzla