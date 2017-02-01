Sultanbeyli Kaymakamı Şampiyonları Makamında Ağırladı

Sultanbeyli Kaymakamimiz Sayin Metin KUBİLAY Wushu kungfu TÜRKİYE Şampiyonasında 5 altin 8 Bronz Madalya kazanan Sultanbeyli Akca spor kulubu şampiyon sporcularimi ve şahsimi onurlandirdi sıcak ve samimi sohbetinden dolayı kaymakamima teşekür ederiz….
EROL YÜKSEL İLK ÖGRETİM OKULUNDA WUSHU TÜRKİYE ŞAMPİYONLARA TÖREN YAPILDI
Wushu kungfu TÜRKİYE Şampiyonasında 5 altin 8 Bronz Madalya kazanan Sultanbeyli Akca spor kulubu şampiyonları ni EROL YÜKSEL İLK ÖGRETIM OKULU MUDURU SAYIN SIDDIK ERTAŞ Tören yapparak sporcularimi ve şahsimi onurlandirdi sıcak ve samimi sohbetinden dolayı okul müdürümüz sayın SIDDIK bey ve müdür yardımcımız Erkan beye teşekür ederiz….
Sporcuların antrenörü Niyazi akca sporcularımızla sohbet eden makamlarında ağırlayan kaymakamımıza ve okul müdürlerine teşekkür etti ..
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld.
|25
|13
|9
|3
|35
|15
|+20
|48
|2017-18 2. Lig
|2
|Altay
|26
|12
|10
|4
|45
|25
|+20
|46
|Play-off
|3
|Kocaelispor
|26
|12
|10
|4
|45
|26
|+19
|46
|4
|Çorum Bld.
|26
|11
|8
|7
|36
|23
|+13
|41
|5
|Gölcükspor
|26
|10
|10
|6
|31
|26
|+5
|40
|6
|Van Bş. Bld.
|26
|10
|10
|6
|27
|26
|+1
|40
|7
|Ankara Demirspor
|26
|9
|12
|5
|36
|29
|+7
|39
|8
|Bayburt GÖİ
|25
|9
|9
|7
|30
|24
|+6
|36
|9
|Kızılcabölükspor
|26
|9
|9
|8
|26
|25
|+1
|36
|10
|Tekirdağspor
|26
|8
|9
|9
|26
|33
|−7
|33
|11
|Erzin Bld.
|26
|9
|6
|11
|25
|36
|−11
|33
|12
|24 Erzincanspor
|25
|7
|11
|7
|24
|23
|+1
|32
|13
|Kartalspor
|26
|8
|5
|13
|26
|33
|−7
|29
|14
|Kozan Bld.
|25
|7
|7
|11
|26
|32
|−6
|28
|15
|Karacabey Birlikspor
|25
|7
|6
|12
|43
|42
|+1
|27
|16
|Cizrespor
|26
|6
|9
|11
|19
|34
|−15
|27
|2017-18 BAL
|17
|Kütahyaspor
|25
|6
|6
|13
|28
|45
|−17
|24
|18
|Manavgatspor
|25
|3
|12
|10
|18
|38
|−20
|21
|19
|Beylerbeyi
|25
|4
|8
|13
|29
|40
|−11
|20
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