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Sultanbeyli Kaymakamı Şampiyonları Makamında Ağırladı
Sultanbeyli Kaymakamı Şampiyonları Makamında Ağırladı

5.15 Şubat 2017 Tarihleri arasında yapılan ve 2000 kişinin yarıştığı Wushu Türkiye Şampiyonasında Sultanbeyli akca spor kulübü 5 Altın 8 Bronz Madalya Kazandı ..Mayıs Ayında GÜRCİSTANDA Yapılacak Avrupa Şampiyonasında Ülkemizi Temsil edecekler hedef Altın Madalya.

Sultanbeyli Kaymakamimiz Sayin Metin KUBİLAY Wushu kungfu TÜRKİYE Şampiyonasında 5 altin 8 Bronz Madalya kazanan Sultanbeyli Akca spor kulubu şampiyon sporcularimi ve şahsimi onurlandirdi sıcak ve samimi sohbetinden dolayı kaymakamima teşekür ederiz….

EROL YÜKSEL İLK ÖGRETİM OKULUNDA WUSHU TÜRKİYE ŞAMPİYONLARA TÖREN YAPILDI

Wushu kungfu TÜRKİYE Şampiyonasında 5 altin 8 Bronz Madalya kazanan Sultanbeyli Akca spor kulubu şampiyonları ni EROL YÜKSEL İLK ÖGRETIM OKULU MUDURU SAYIN SIDDIK ERTAŞ Tören yapparak sporcularimi ve şahsimi onurlandirdi sıcak ve samimi sohbetinden dolayı okul müdürümüz sayın SIDDIK bey ve müdür yardımcımız Erkan beye teşekür ederiz….

 

Sporcuların antrenörü Niyazi akca  sporcularımızla sohbet eden makamlarında ağırlayan kaymakamımıza ve okul müdürlerine teşekkür etti ..

📆 28 Şubat 2017 Salı 10:38   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
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  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 25 13 9 3 35 15 +20 48 2017-18 2. Lig
2 Altay 26 12 10 4 45 25 +20 46 Play-off
3 Kocaelispor 26 12 10 4 45 26 +19 46
4 Çorum Bld. 26 11 8 7 36 23 +13 41
5 Gölcükspor 26 10 10 6 31 26 +5 40
6 Van Bş. Bld. 26 10 10 6 27 26 +1 40
7 Ankara Demirspor 26 9 12 5 36 29 +7 39
8 Bayburt GÖİ 25 9 9 7 30 24 +6 36
9 Kızılcabölükspor 26 9 9 8 26 25 +1 36
10 Tekirdağspor 26 8 9 9 26 33 −7 33
11 Erzin Bld. 26 9 6 11 25 36 −11 33
12 24 Erzincanspor 25 7 11 7 24 23 +1 32
13 Kartalspor 26 8 5 13 26 33 −7 29
14 Kozan Bld. 25 7 7 11 26 32 −6 28
15 Karacabey Birlikspor 25 7 6 12 43 42 +1 27
16 Cizrespor 26 6 9 11 19 34 −15 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 25 6 6 13 28 45 −17 24
18 Manavgatspor 25 3 12 10 18 38 −20 21
19 Beylerbeyi 25 4 8 13 29 40 −11 20

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