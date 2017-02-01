Ahmet Şimşek’teki yarışmalar çekişmeli geçiyor

Ahmet Şimşek Koleji 5. ve 6. Sınıfları arasında, İngilizce-Almanca kelime dağarcığını geliştirmek amacıyla bir yarışma düzenlendi. Jürinin karar vermekte zorlandığı yarışmayı 5-B sınıfı ile 6-B sınıfları kazandı.

Ahmet Şimşek Koleji Ortaokul Yabancı Diller Bölümünün düzenlediği, sunuculuğunu Kadir Kadirov, Burcu Evrim Alkan, Orçun Ersoy, Mr.Richard ve Mesut Özgirçek’in yaptığı yarışma oldukça çekişmeli anlara sahne oldu. Yarışmayı aileler de izledi.

Takımlarını büyük tezahüratlarla ve pankartlarla destekleyen taraftarların dikkat çektiği, öğrencilerin dans ve müzik gösterileriyle izleyenleri büyülediği yarışmayı izleyenler unutamayacakları anlar yaşadılar. Pamela Dilek, Miss. Katherina, Nilay Verişoğlu, Banu Gözütok ve Ezgi Çelik’ten oluşan yarışmanın jürisi ise karar vermekte oldukça zorlandı.

“Öğrenciler çok hırslı yarıştılar.”

Yarışmanın, doğru yazma ve hızlı cevap verebilme yetisinin gelişimi açısından önemli olduğunu belirten İngilizce Bölüm Başkanı Tuğçe Aşık, “Bir bölümü de genel kültür sorularından oluşan bu yarışma çok çekişmeli geçti. 5-E sınıfı öğrencilerinin söylediği ‘lemon tree’ adlı İngilizce şarkı yarışmaya renk kattı. Son etapta puanlama yapılırken sahneye çıkan 5-A sınıfı öğrencilerinin Almanca dans gösterisi de tüm seyirciler tarafından büyük ilgi gördü. Biz Yabancı dil öğretmeyi zevkli, kolay ve eğlenceli hale getirmek için çeşitli yollar deniyoruz. İlerleyen günlerde daha çok gösteri, yarışma, oyun ve etkinlik sergileyeceğiz. Öğrencilerimiz çok hırslı yarıştılar ama bu yarışmayı kazanamayan öğrencilerimiz üzülmesinler. Bu tür etkinlikleri sık sık düzenleyeceğiz. Tüm yarışmacıları ve öğretmenlerimizi kutluyorum.” dedi.

Etkinliğin sonunda tüm yarışmacılar sertifikayla ödüllendirildi. 5-B Sınıf Öğretmeni Sema Erol ve 6-B Sınıf Öğretmeni Didem Şahin ise kazanan sınıfların ayrıca geziyle ödüllendirileceğini müjdeledi.