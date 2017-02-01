Sabahattin Ali doğum gününde belgeselle anıldı

Türk edebiyatının usta şair ve yazarı Sabahattin Ali, 110. doğum gününde “Sabah Yıldızı Sabahattin Ali” isimli belgesel film gösterimiyle Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde anıldı. Yapım ve yönetmenliğini Metin Avdaç’ın yaptığı belgeselde, Sabahattin Ali’nin yaşamı anlatıldı.

Cumhuriyet döneminin ilk yıllarındaki gerçekçi edebiyat akımının öncülüğü yapan ünlü yazarın, siyasi görüşleri nedeniyle zorluklarla ve mücadeleyle geçen 41 yıllık yaşamı, izleyiciyle paylaşıldı. Uzun bir araştırma sürecinin ardından yapımı tamamlanan belgeselde, yazarın edebi- politik yaklaşımı mercek altına alındı. Belgeselde Sabahattin Ali’nin dillerden düşmeyen şiirlerine ve şarkılarına da yer verildi. Sadık Gürbüz, Ahmet Kaya ve Kerem Güney’in seslendirdiği şarkılar, izleyiciyle buluştu.

YÖNETMENLE SÖYLEŞİ

Belgesel film gösteriminin ardından, yönetmeni Metin Avdaç’la söyleşi yapıldı. Avdaç, bu belgeselin Sabahattin Ali hakkında Türkiye’de yapılmış tek yapım olduğunu ifade ederek, izleyiciler ile buluşturan Maltepe Belediyesi’ne teşekkür etti. İzleyicilerinde sorularını yanıtlayan Avdaç, elektrik teknisyeni olduğunu, sinema merakının fotoğraf sanatına ilgi duymasının ardından geliştiğini söyledi.