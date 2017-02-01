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Çocuk Oyunları Mendil Kapmaca Ödül Töreni Gerçekleştirildi
Çocuk Oyunları Mendil Kapmaca Ödül Töreni Gerçekleştirildi

Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kartal Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kartal İlçesi 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Okullar Arası Şehit Ömer Halisdemir Sezonu Geleneksel Çocuk Oyunları Mendil Kapmaca’da ilkokul 3. sınıf öğrencileri mücadele etti.

Fatin Rüştü Zorlu Anadolu Lisesi Spor Salonunda gerçekleşen final karşılaşmasında Yıldız İşçimenler İlkokulu ve Nihat Erim İlkokulu karşı karşıya geldi. Kartal Kaymakamı Cemil AKSAK, Kartal İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail ŞENAY, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza AKA, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yıldırım DEMİRCİ ve okul müdürleri müsabakayı birlikte izledi.

Dereceye giren okullarımıza ödüllerini Kartal Kaymakamı Cemil AKSAK, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail ŞENAY,  İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza AKA takdim etti.

Mendil Kapmaca Oyunlarında sıralama şu şekilde oluştu:

  1. Yıldız İşçimenler İlkokulu
  2. Nihat Erim İlkokulu
  3. Özel Kıraç İlkokulu

Dereceye giren ve oyunlara katılan tüm okullara teşekkür ederiz.

📆 27 Şubat 2017 Pazartesi 14:22   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Sancaktepe Bld. 25 13 9 3 35 15 +20 48 2017-18 2. Lig
2 Altay 26 12 10 4 45 25 +20 46 Play-off
3 Kocaelispor 26 12 10 4 45 26 +19 46
4 Çorum Bld. 26 11 8 7 36 23 +13 41
5 Gölcükspor 26 10 10 6 31 26 +5 40
6 Van Bş. Bld. 26 10 10 6 27 26 +1 40
7 Ankara Demirspor 26 9 12 5 36 29 +7 39
8 Bayburt GÖİ 25 9 9 7 30 24 +6 36
9 Kızılcabölükspor 26 9 9 8 26 25 +1 36
10 Tekirdağspor 26 8 9 9 26 33 −7 33
11 Erzin Bld. 26 9 6 11 25 36 −11 33
12 24 Erzincanspor 25 7 11 7 24 23 +1 32
13 Kartalspor 26 8 5 13 26 33 −7 29
14 Kozan Bld. 25 7 7 11 26 32 −6 28
15 Karacabey Birlikspor 25 7 6 12 43 42 +1 27
16 Cizrespor 26 6 9 11 19 34 −15 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 25 6 6 13 28 45 −17 24
18 Manavgatspor 25 3 12 10 18 38 −20 21
19 Beylerbeyi 25 4 8 13 29 40 −11 20

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