Çocuk Oyunları Mendil Kapmaca Ödül Töreni Gerçekleştirildi

Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kartal Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kartal İlçesi 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Okullar Arası Şehit Ömer Halisdemir Sezonu Geleneksel Çocuk Oyunları Mendil Kapmaca’da ilkokul 3. sınıf öğrencileri mücadele etti.

Fatin Rüştü Zorlu Anadolu Lisesi Spor Salonunda gerçekleşen final karşılaşmasında Yıldız İşçimenler İlkokulu ve Nihat Erim İlkokulu karşı karşıya geldi. Kartal Kaymakamı Cemil AKSAK, Kartal İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail ŞENAY, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza AKA, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yıldırım DEMİRCİ ve okul müdürleri müsabakayı birlikte izledi.

Dereceye giren okullarımıza ödüllerini Kartal Kaymakamı Cemil AKSAK, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail ŞENAY, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza AKA takdim etti.

Mendil Kapmaca Oyunlarında sıralama şu şekilde oluştu:

Yıldız İşçimenler İlkokulu Nihat Erim İlkokulu Özel Kıraç İlkokulu

Dereceye giren ve oyunlara katılan tüm okullara teşekkür ederiz.