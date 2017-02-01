Çocuk Oyunları Mendil Kapmaca Ödül Töreni Gerçekleştirildi

Fatin Rüştü Zorlu Anadolu Lisesi Spor Salonunda gerçekleşen final karşılaşmasında Yıldız İşçimenler İlkokulu ve Nihat Erim İlkokulu karşı karşıya geldi. Kartal Kaymakamı Cemil AKSAK, Kartal İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail ŞENAY, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza AKA, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yıldırım DEMİRCİ ve okul müdürleri müsabakayı birlikte izledi.
Dereceye giren okullarımıza ödüllerini Kartal Kaymakamı Cemil AKSAK, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail ŞENAY, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza AKA takdim etti.
Mendil Kapmaca Oyunlarında sıralama şu şekilde oluştu:
Dereceye giren ve oyunlara katılan tüm okullara teşekkür ederiz.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld.
|25
|13
|9
|3
|35
|15
|+20
|48
|2017-18 2. Lig
|2
|Altay
|26
|12
|10
|4
|45
|25
|+20
|46
|Play-off
|3
|Kocaelispor
|26
|12
|10
|4
|45
|26
|+19
|46
|4
|Çorum Bld.
|26
|11
|8
|7
|36
|23
|+13
|41
|5
|Gölcükspor
|26
|10
|10
|6
|31
|26
|+5
|40
|6
|Van Bş. Bld.
|26
|10
|10
|6
|27
|26
|+1
|40
|7
|Ankara Demirspor
|26
|9
|12
|5
|36
|29
|+7
|39
|8
|Bayburt GÖİ
|25
|9
|9
|7
|30
|24
|+6
|36
|9
|Kızılcabölükspor
|26
|9
|9
|8
|26
|25
|+1
|36
|10
|Tekirdağspor
|26
|8
|9
|9
|26
|33
|−7
|33
|11
|Erzin Bld.
|26
|9
|6
|11
|25
|36
|−11
|33
|12
|24 Erzincanspor
|25
|7
|11
|7
|24
|23
|+1
|32
|13
|Kartalspor
|26
|8
|5
|13
|26
|33
|−7
|29
|14
|Kozan Bld.
|25
|7
|7
|11
|26
|32
|−6
|28
|15
|Karacabey Birlikspor
|25
|7
|6
|12
|43
|42
|+1
|27
|16
|Cizrespor
|26
|6
|9
|11
|19
|34
|−15
|27
|2017-18 BAL
|17
|Kütahyaspor
|25
|6
|6
|13
|28
|45
|−17
|24
|18
|Manavgatspor
|25
|3
|12
|10
|18
|38
|−20
|21
|19
|Beylerbeyi
|25
|4
|8
|13
|29
|40
|−11
|20
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