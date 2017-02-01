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YEŞİLAY 97. YAŞINI COŞKUYLA KUTLUYOR
YEŞİLAY 97. YAŞINI COŞKUYLA KUTLUYOR

97 yıldır bağımlıklarla mücadele eden Yeşilay, her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay Haftası kapsamında yapacağı etkinliklerle toplumun bağımlılık konusunda bilinç ve farkındalık düzeyini artırmayı hedefliyor. Bu yıl, bağımlılıklardan uzak durmak ve sağlıklı yaşam için “SEN DE SÖZ VER” konseptiyle kutlanan haftada, yüzbinlerce gönüllü harekete geçecek ve Türkiye’nin dört bir yanında yapılan etkinliklerde çocuk, genç, yaşlı demeden herkes hem bilgilenecek hem de doyasıya eğlenecek.

Yüzbinlerce gönüllü harekete geçiyor

Toplum ve gençlikle buluşmayı ve kucaklaşmayı, onları her türlü zararlı alışkanlıklardan korumayı ve kurtarmayı hedefleyen Yeşilay, 1-7 Mart Yeşilay Haftası’nda otoriteleri ve toplumu bir kez daha harekete geçirecek. Yüzbinlerce Yeşilaycı Türkiye’nin dört bir yanında gönüllülük ve dayanışmaya dikkat çekecek, bağımlılıklardan uzak durmak ve sağlıklı yaşam için “sen de söz ver” diyecek.

Yeşilay meydanlarda

Yeşilay Haftası kapsamında başta İstanbul-Kadıköy Meydanı olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanındaki meydanlarda etkinlik çadırları kuracak olan Yeşilay, çocuk şenliklerinin, bağımlılık eğitimlerinin, oyunların, fotoğraf ve karikatür sergilerinin yapıldığı dev alanlarda ziyaretçileri hafta boyunca bağımlıklara karşı bilgilendirecek. Meydan etkinlikleri kapsamında ünlülerle söyleşiler, 3D video mapping gösterileri, ebru ve cam atölye çalışmaları yapılacak.

Yer: Kadıköy Meydanı/İstanbul

Tarih: 4-5 Mart 2017

Pedallar Yeşilay için dönüyor

Türkiye’nin 27 ilinde 5 Mart’ta eş zamanlı olarak saat 10.30’da start alacak bisiklet turuna isteyen herkes herhangi bir ücret ödemeden katılabilecek. Bisiklet turunda ayrıca çekilişle bisiklet de hediye edilecek.

İstanbul Tarihi Yarımada Bisiklet Turu

Buluşma Noktası: Yeşilay Genel Merkezi. Sepetçiler Kasrı, Sirkeci

Tarih: 5 Mart 2017

Saat: 10.30

En Yeşilaycılar ödüllendiriliyor

Yeşilay, bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşamı misyon edinen, söz ve eylemleriyle bu mücadeleye destek veren kişi, kurum ve kuruluşları Zümrüdüanka Ödülü ile ödüllendiriyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ödül töreni, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Cumhurbaşkanının katılımıyla 3 Mart’ta gerçekleştirilecek. Bu özel gecede kültür sanat dünyasından spora, akademiden siyasete, medyadan sosyal sorumluluk projeleri alanına kadar toplam 8 kategoride kişi ve kuruma “En Yeşilaycı” unvanıyla ödülleri takdim edilecek.

Yer: Cemal Reşit Rey Konser Salonu / Harbiye, İstanbul

Tarih: 3 Mart 2017

Saat: 19.00

Yeşilay Haftası’nda sağlık yürüyüşleri yapılacak, hafta içerisinde oynanan futbol maçlarına Yeşilay mesajlarıyla çıkılacak, metrostring gösterileri yapılacak, üniversitelerde ünlülerle söyleşiler gerçekleşecek ve tüm Türkiye el ele vererek Yeşilay’ın 97. yaşını coşkuyla kutlayacak.

📆 27 Şubat 2017 Pazartesi 14:17   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 25 13 9 3 35 15 +20 48 2017-18 2. Lig
2 Altay 26 12 10 4 45 25 +20 46 Play-off
3 Kocaelispor 26 12 10 4 45 26 +19 46
4 Çorum Bld. 26 11 8 7 36 23 +13 41
5 Gölcükspor 26 10 10 6 31 26 +5 40
6 Van Bş. Bld. 26 10 10 6 27 26 +1 40
7 Ankara Demirspor 26 9 12 5 36 29 +7 39
8 Bayburt GÖİ 25 9 9 7 30 24 +6 36
9 Kızılcabölükspor 26 9 9 8 26 25 +1 36
10 Tekirdağspor 26 8 9 9 26 33 −7 33
11 Erzin Bld. 26 9 6 11 25 36 −11 33
12 24 Erzincanspor 25 7 11 7 24 23 +1 32
13 Kartalspor 26 8 5 13 26 33 −7 29
14 Kozan Bld. 25 7 7 11 26 32 −6 28
15 Karacabey Birlikspor 25 7 6 12 43 42 +1 27
16 Cizrespor 26 6 9 11 19 34 −15 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 25 6 6 13 28 45 −17 24
18 Manavgatspor 25 3 12 10 18 38 −20 21
19 Beylerbeyi 25 4 8 13 29 40 −11 20

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