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Şehit İlhan Varank Kütüphanesi Açılışa Hazırlanıyor
Şehit İlhan Varank Kütüphanesi Açılışa Hazırlanıyor

Sultanbeyli Belediyesinin girişimleriyle ilçeye kazandırılan Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kütüphanesi açılış için gün sayıyor.

Sultanbeyli yakın zamanda bir kütüphaneye daha kavuşacak. Mehmet Akif Mahallesi, Kadıköy Sokak (Sultanbeyli Belediyesi Ek Hizmet Binası Altı) üzerinde yapımı devam eden Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kütüphanesi açılış için gün sayıyor.

17 Bin Kitap

500 metrekare alana kurulan kütüphane de 17 bin kitap bulunuyor. Anaokulu, çocuk ve yetişkin bölümleri yer alan kütüphanede 5 bine yakın çocuk kitabı yer alırken, anaokulu öğrencileri içinde masal okuma saatleri düzenlenecek. Veliler çocuklarıyla birlikte bu aktiviteye katılabilecekler.

Üye Sistemi Olacak

Kütüphane üye sistemiyle de çalışacak. Üye olanlar 1 ay süreyle kütüphaneden ödünç kitap alabilecekler. 120 kişinin aynı anda kitap okuyabileceği kütüphane açılış için gün sayıyor.

📆 27 Şubat 2017 Pazartesi 14:11   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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3 Kocaelispor 26 12 10 4 45 26 +19 46
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16 Cizrespor 26 6 9 11 19 34 −15 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 25 6 6 13 28 45 −17 24
18 Manavgatspor 25 3 12 10 18 38 −20 21
19 Beylerbeyi 25 4 8 13 29 40 −11 20

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