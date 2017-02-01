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BAŞKAN ALTINOK ÖZ GENÇ ÇİFTİN MUTLULUĞUNA ORTAK OLDU
BAŞKAN ALTINOK ÖZ GENÇ ÇİFTİN MUTLULUĞUNA ORTAK OLDU

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Galatasaray Dergisi Editörlerinden Sıtkı Görçiz ile Ceyda Baran çiftinin nikâhını kıyarak heyecanlarına ortak oldu.

Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi Nikâh Sarayı’nda gerçekleşen nikâh töreninde Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, çiçeği burnunda çifte bir ömür boyu mutluluklar dileyerek Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çocuklar yetiştirmeleri temennisinde bulundu.

📆 27 Şubat 2017 Pazartesi 14:07   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 25 13 9 3 35 15 +20 48 2017-18 2. Lig
2 Altay 26 12 10 4 45 25 +20 46 Play-off
3 Kocaelispor 26 12 10 4 45 26 +19 46
4 Çorum Bld. 26 11 8 7 36 23 +13 41
5 Gölcükspor 26 10 10 6 31 26 +5 40
6 Van Bş. Bld. 26 10 10 6 27 26 +1 40
7 Ankara Demirspor 26 9 12 5 36 29 +7 39
8 Bayburt GÖİ 25 9 9 7 30 24 +6 36
9 Kızılcabölükspor 26 9 9 8 26 25 +1 36
10 Tekirdağspor 26 8 9 9 26 33 −7 33
11 Erzin Bld. 26 9 6 11 25 36 −11 33
12 24 Erzincanspor 25 7 11 7 24 23 +1 32
13 Kartalspor 26 8 5 13 26 33 −7 29
14 Kozan Bld. 25 7 7 11 26 32 −6 28
15 Karacabey Birlikspor 25 7 6 12 43 42 +1 27
16 Cizrespor 26 6 9 11 19 34 −15 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 25 6 6 13 28 45 −17 24
18 Manavgatspor 25 3 12 10 18 38 −20 21
19 Beylerbeyi 25 4 8 13 29 40 −11 20

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