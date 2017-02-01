BAŞKAN ALTINOK ÖZ GENÇ ÇİFTİN MUTLULUĞUNA ORTAK OLDU

Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi Nikâh Sarayı’nda gerçekleşen nikâh töreninde Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, çiçeği burnunda çifte bir ömür boyu mutluluklar dileyerek Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çocuklar yetiştirmeleri temennisinde bulundu.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld.
|25
|13
|9
|3
|35
|15
|+20
|48
|2017-18 2. Lig
|2
|Altay
|26
|12
|10
|4
|45
|25
|+20
|46
|Play-off
|3
|Kocaelispor
|26
|12
|10
|4
|45
|26
|+19
|46
|4
|Çorum Bld.
|26
|11
|8
|7
|36
|23
|+13
|41
|5
|Gölcükspor
|26
|10
|10
|6
|31
|26
|+5
|40
|6
|Van Bş. Bld.
|26
|10
|10
|6
|27
|26
|+1
|40
|7
|Ankara Demirspor
|26
|9
|12
|5
|36
|29
|+7
|39
|8
|Bayburt GÖİ
|25
|9
|9
|7
|30
|24
|+6
|36
|9
|Kızılcabölükspor
|26
|9
|9
|8
|26
|25
|+1
|36
|10
|Tekirdağspor
|26
|8
|9
|9
|26
|33
|−7
|33
|11
|Erzin Bld.
|26
|9
|6
|11
|25
|36
|−11
|33
|12
|24 Erzincanspor
|25
|7
|11
|7
|24
|23
|+1
|32
|13
|Kartalspor
|26
|8
|5
|13
|26
|33
|−7
|29
|14
|Kozan Bld.
|25
|7
|7
|11
|26
|32
|−6
|28
|15
|Karacabey Birlikspor
|25
|7
|6
|12
|43
|42
|+1
|27
|16
|Cizrespor
|26
|6
|9
|11
|19
|34
|−15
|27
|2017-18 BAL
|17
|Kütahyaspor
|25
|6
|6
|13
|28
|45
|−17
|24
|18
|Manavgatspor
|25
|3
|12
|10
|18
|38
|−20
|21
|19
|Beylerbeyi
|25
|4
|8
|13
|29
|40
|−11
|20
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