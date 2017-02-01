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Bireysel Silahlanmada Rakamlar Ürkütüyor
Bireysel Silahlanmada Rakamlar Ürkütüyor

Emniyet Genel Müdürlüğü 2016 yılı itibariyle Türkiye’deki ruhsatlı silah sayılarını açıkladı.

688.843 RUHSATLI SİLAH VAR

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Akkuş İlgezdi’nin, “Türkiye’deki Bireysel Silahlanma ve Silah Ruhsatları”na ilişkin bilgi edinme talebine cevap veren Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkan Yardımcısı Asım Bulat, 2016 yılı itibariyle Polis sorumluluk bölgesindeki ruhsatlı silah sayısının 688.843 olduğunu açıkladı.

BİREYSEL SİLAHLANMADA RAKAMLAR ÜRKÜTÜYOR

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, bireysel Silahlanmanın kaygı verici boyutlara ulaştığını söyledi. Yapılan araştırmalara göre, Türkiye’de her 4 kişiden 1’inin ateşli silah sahibi olduğunu belirten İlgezdi, ülkede bulunan 20 milyon ateşli silahtan, Emniyet verilerine göre, yalnızca 688 bininin ruhsatlı olduğunu ifade etti. Adli Tıp Kurumu kayıtlarına geçen ateşli silah sonucu ölüm ve yaralanmaların, korkunç tabloyu gözler önüne serdiğini belirten İlgezdi, şu bilgileri verdi:

GÜNDE 18 KİŞİ SİLAHLI SALDIRIYA UĞRUYOR

“2016 yılı verileri henüz açıklanmadığı için; 2006-2015 arasını kapsayan 10 yıllık dönem bile bireysel silahlanmaya karşı acilen önlem alınması gerektiğini ortaya koyuyor. Buna göre; 2006-2015 arasında Adli Tıp Kurumu tarafından ‘ateşli silah yaralanması’ nedeniyle gerçekleştirilen Adli Muayene sayısı 67.960 olarak açıklandı. Yılda 6796 kişinin ateşli silah nedeniyle yaralandığı ortaya çıktı. Bir başka deyişle günde 18 kişi ateşli silahla saldırıya uğradığı belirlendi.

6 SAATTE 1 KİŞİ ÖLÜYOR

Öte taraftan, Adli Tıp Kurumu kayıtlarına göre Türkiye’de son 10 yılda ateşli silah nedeniyle 15.625 kişi hayatını kaybetti. Yılda 1563; günde 4; 6 saatte 1 kişinin ateşli silah nedeniyle yaşamını yitirdiği Türkiye’de, bu rakam her 5 olaydan 1’inin ölümle sonuçlandığını açığa çıkardı.

RUHSAT TALEBİ AZALIYOR, YA RUHSATSIZ SİLAHLAR?

Emniyet kaynakları, 2016 yılı Bireysel Silahlanma Raporunda, ‘yıllara ve nüfus artışına bakıldığında ülkemizde ruhsatlı silah sayılarında azalma meydana geldiği görülmektedir. Örneğin 2015 yılında polis sorumluluk bölgesinde 99.421 adet silah ruhsatı verilmiş iken 2016 yılında bu rakam 70.407’ye düşmüştür.’ diyor ancak, ruhsatlı silah sayısındaki düşüşün nedenini açıklamıyor! Oysa yukarıdaki rakamlar, bireylerin, ruhsatlı silahlar yerine ruhsatsız silahlara yöneldiğini ve durumun kaygı verici boyutlara ulaştığını gösteriyor.”

 “15 TEMMUZ SONRASI SİLAHLANMA” SORUSUNA YANIT YOK

Darbelere karşı ruhsatlı silah alınmasının önü açılacak” açıklamasının ardından, 15 Temmuz’dan sonra silah ruhsatı başvurusunda bulunan kişi sayısını da soran CHP’li İlgezdi’ye, “Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır.” denilerek cevap verilmedi.

📆 27 Şubat 2017 Pazartesi 14:02   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 25 13 9 3 35 15 +20 48 2017-18 2. Lig
2 Altay 26 12 10 4 45 25 +20 46 Play-off
3 Kocaelispor 26 12 10 4 45 26 +19 46
4 Çorum Bld. 26 11 8 7 36 23 +13 41
5 Gölcükspor 26 10 10 6 31 26 +5 40
6 Van Bş. Bld. 26 10 10 6 27 26 +1 40
7 Ankara Demirspor 26 9 12 5 36 29 +7 39
8 Bayburt GÖİ 25 9 9 7 30 24 +6 36
9 Kızılcabölükspor 26 9 9 8 26 25 +1 36
10 Tekirdağspor 26 8 9 9 26 33 −7 33
11 Erzin Bld. 26 9 6 11 25 36 −11 33
12 24 Erzincanspor 25 7 11 7 24 23 +1 32
13 Kartalspor 26 8 5 13 26 33 −7 29
14 Kozan Bld. 25 7 7 11 26 32 −6 28
15 Karacabey Birlikspor 25 7 6 12 43 42 +1 27
16 Cizrespor 26 6 9 11 19 34 −15 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 25 6 6 13 28 45 −17 24
18 Manavgatspor 25 3 12 10 18 38 −20 21
19 Beylerbeyi 25 4 8 13 29 40 −11 20

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