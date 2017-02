15 Temmuz Şehitlerinin İsimleri Okullarda Yaşatılıyor

Kartal’da eski adı Kutlu Aktaş olan ilkokula 15 Temmuz şehitlerinden Şükrü BAYRAKCI’nın ismi verildi.

Kartal Kaymakamı Cemil AKSAK, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza AKA, Kartal İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Dursun TEYRAN, Mine HAYTA, okul müdürleri, idareciler ve şehit yakınlarının katıldığı programda 15 Temmuz şehitlerimiz ve tüm şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Şehit Şükrü Bayrakcı İlkokulu Müdürü Erkan TUNÇ açılış konuşmasını yaparak okula bu anlamlı ismin verilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza AKA yaptığı konuşmada: “Kartal ilçemizde altı okulumuza 15 Temmuz şehitlerimizin ismini verdik. Onların hatıraları bu okullarımızda yaşayacak ve bu vesileyle 15 Temmuz ruhu hep diri kalacaktır.” dedi.

Kartal Kaymakamı Cemil AKSAK: “Biz millet olarak tarih boyunca çok vuruştuk ama 15 Temmuz gibisini görmedik. Şerefli ordumuzun üniformasını giymiş hainler, düşmanı vurmak için aldığımız silahları halkımızın üstüne doğrulttular. Tanklarla, uçaklarla savunmasız insanların üzerine ateş açtılar. 15 Temmuzda milletimiz imkânsızı başardı. Ellerinde hiçbir silah olmaksızın zırhlı araçlara, uçaklara karşı koydu. Bu okulumuza ismini verdiğimiz Şükrü BAYRAKCI gibi kahraman şehitlerimiz, gazilerimiz oldu. Öyle bir coğrafyadayız ki bir tarafta PKK, bir tarafta DAEŞ diğer tarafta ise beyinleri ve yürekleri başkalarına köleleşmiş hainler… Bunlarla mücadele etmemiz gerekiyor ve bunun tek şartı birlik olmaktır. Farklılıkları, ayrılıkları bir kenara bırakarak yekvücut olmalıyız. 15 Temmuz gecesi her kesimden insan vatan, devlet, bayrak sevgisiyle aynı cephede birleşti. Şehitlerimizin içinde de çeşitli dünya görüşüne sahip olanlar vardı ama hepsi aynı dava uğrunda şehit oldular. Onların sağladığı birlikteliği bugün biz de sağlamalıyız. Şehitlerimizin emaneti bizim emanetimizdir. Bilesiniz ki merhum Şehit Şükrü BAYRAKCI’nın yakınları bir sürü abi, kardeş, dede, nine, akraba kazandı. Allah geride kalanlara sabır versin, biz her zaman acınızı hafifletmek için yanınızda olacağız. Bu isim okulumuza tekrardan hayırlı olsun. Bu güzel programı düzenleyen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Programda Şükrü BAYRAKCI’nın hayatını konu alan slâyt gösterilirken duygusal anlar yaşandı. Program okul tabelası önündeki toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.