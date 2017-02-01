Engelleri sporla aştılar

Maltepe Belediyesi ve Maltepe Kent Konseyi işbirliğiyle ilçede, “1. Engelsiz Spor Şenliği” gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan engelli çocuklar; futbol, basketbol, masa tenisi, koşu ve judoyla, keyifli bir gün geçirdiler.

Maltepe Belediyesi, Maltepe Kent Konseyi Engelliler Meclisi ve Gençlik Meclisi işbirliğiyle ilçede, “1. Engelsiz Spor Şenliği” düzenlendi. Şenliğe Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Ekşioğlu, Maltepe Kent Konseyi Başkanı Ozan Demir, Maltepe Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Tülay Düztaş, Gençlik Meclisi, engelli çocuklar, velileri ve vatandaşlar katıldı. Maltepe Belediyesi Yalçın Kızılay Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen şenlikte, engelli ve engelsiz gençlerden oluşan karma takımlarla futbol, basketbol, masa tenisi, koşu ve judo dallarında müsabakalar düzenlenerek, “Aramızda Engel Yok” mesajı verildi.

PATEN, JUDO VE RİTİM

Engelli çocuklar tarafından boyanan kedi ve köpek kulübeleriyle maketleri şenlikte sergilenirken, engelli çocuklar için yüz boyama etkinliği de gerçekleştirildi. Sunuculuğunu Survivor yarışmasıyla adını duyuran Mert Palavaroğlu’nun yaptığı şenlikte, Özel Yeni Amaç Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Paten Grubu, paten ve Tomurcuk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi lirik dans ve Umut Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği de judo gösterisi düzenledi. Avrasya’nın Engelsiz Sesleri Ritim Grubu da mini bir konser verirken, müsabakalara katılan herkese madalya dağıtıldı.