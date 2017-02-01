Modoko Ofis Mobilya Fuarı

Kendi işini kurmak isteyen pek çok kişi, öncelikle profesyonellik isteyen işte kendini yetiştirdikten sonra kendi ofisinin hayalini kurmaya başlar.

Kimileri kendini ve firmasını daha güçlü göstereceğini düşünerek, daha klasik tasarımlar ile hayal kurarken, kimi girişimciler de bazen mesleğin gereği olarak daha çağdaş tasarımları gözünde canlandırır. Modoko ofis mobilyası seçenekleri gerek klasik gerek ise çağdaş mobilya tasarımlarında tüketicinin ve elbette girişimcinin yanında bulunmaktadır.

Ürün Grupları

Modoko özellikle çağdaş tasarımlarda da aranılan pek çok ürünün bulunabileceği bir adrestir.

Ofis mobilyalarında renkli tasarımların yanında ergonomik ve fonksiyonel sunumlar söz konusudur. Örneğin; bir masa aldığınızda aynı zamanda keson da almış olabilirsiniz.

Belki bilgisayarınızın sürekli gözünüzün önünde olması sizi rahatsız ediyordur da bu durumda bilgisayarı yerleştirebileceğiniz ayrı bir alana ihtiyacınız vardır. Modoko ofis mobilyası bir anda tam da bu isteklerinize cevap verebilecek tek bir ürün ile karşınıza çıkacaktır.

Tasarım zenginliği bir yana ürünlerin kalitesi de mobilya seçerken düşünülmelidir. Çağdaş bir ürün genellikle minimal çizgiler taşıyarak, çok sağlam değilmiş duygusu yaratabilir tüketicide. Ancak, üretim sırasında kullanılan malzeme ve çalışılan işçilik mobilyanın son derece sağlam olmasını sağlamaktadır.

Yine de alınan mobilyanın biraz daha hem görünüm hem de gerçek boyutlar açısından ağır olması bekleniyorsa, çözüm yine ofis mobilyası ile Modoko olacaktır.

Özellikle klasik tasarımlarda kullanılan ağır ahşap duruşlu ofis mobilyası Modoko mağazalarında tüketiciyi beklemektedir. Böylece mobilyanın ağırlığı ile çalışan kendini daha güvende hissedebilir.

Mobilya Seçerken

Modoko olsun ya da olmasın mobilya seçerken dikkat edilmesi gereken noktalar vardır.

Öncelikle mevcut bir ofis ve kullanılan mobilyalar var ise yeni mobilyanın eskilere uyumlu olarak seçilmesi gerekmektedir.

Çalışanların kendilerini rahat hissedebilmeleri için kolayca kaymayacak, sağlam ve dayanıklı mobil-yalar tercih edilmelidir.

En önemli noktalardan birisi de mobilyanın ergonomik olmasıdır. Bu çalışanın bel ve boyun ağrısı yaşamasını engelleyecek, ilk olarak çalışanın sağlığını koruyacaktır. Elbette sağlıklı personel verimli çalışacaktır.

Son olarak seçilen mobilya ilgili olunan sektörün imajı ve firmanın sektördeki ağırlığına göre de seçilmelidir.