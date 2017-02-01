Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Gezi-Alışveriş » Modoko Ofis Mobilya Fuarı
Modoko Ofis Mobilya Fuarı
Modoko Ofis Mobilya Fuarı

Kendi işini kurmak isteyen pek çok kişi, öncelikle profesyonellik isteyen işte kendini yetiştirdikten sonra kendi ofisinin hayalini kurmaya başlar.

 

Kimileri kendini ve firmasını daha güçlü göstereceğini düşünerek, daha klasik tasarımlar ile hayal kurarken, kimi girişimciler de bazen mesleğin gereği olarak daha çağdaş tasarımları gözünde canlandırır. Modoko ofis mobilyası seçenekleri gerek klasik gerek ise çağdaş mobilya tasarımlarında tüketicinin ve elbette girişimcinin yanında bulunmaktadır.

 

Ürün Grupları

 

Modoko özellikle çağdaş tasarımlarda da aranılan pek çok ürünün bulunabileceği bir adrestir.

 

Ofis mobilyalarında renkli tasarımların yanında ergonomik ve fonksiyonel sunumlar söz konusudur. Örneğin; bir masa aldığınızda aynı zamanda keson da almış olabilirsiniz.

 

Belki bilgisayarınızın sürekli gözünüzün önünde olması sizi rahatsız ediyordur da bu durumda bilgisayarı yerleştirebileceğiniz ayrı bir alana ihtiyacınız vardır. Modoko ofis mobilyası bir anda tam da bu isteklerinize cevap verebilecek tek bir ürün ile karşınıza çıkacaktır.

 

Tasarım zenginliği bir yana ürünlerin kalitesi de mobilya seçerken düşünülmelidir. Çağdaş bir ürün genellikle minimal çizgiler taşıyarak, çok sağlam değilmiş duygusu yaratabilir tüketicide. Ancak, üretim sırasında kullanılan malzeme ve çalışılan işçilik mobilyanın son derece sağlam olmasını sağlamaktadır.

 

Yine de alınan mobilyanın biraz daha hem görünüm hem de gerçek boyutlar açısından ağır olması bekleniyorsa, çözüm yine ofis mobilyası ile Modoko olacaktır.

 

Özellikle klasik tasarımlarda kullanılan ağır ahşap duruşlu ofis mobilyası Modoko  mağazalarında tüketiciyi beklemektedir. Böylece mobilyanın ağırlığı ile çalışan kendini daha güvende hissedebilir.

 

Mobilya Seçerken

 

Modoko olsun ya da olmasın mobilya seçerken dikkat edilmesi gereken noktalar vardır.

 

Öncelikle mevcut bir ofis ve kullanılan mobilyalar var ise yeni mobilyanın eskilere uyumlu olarak seçilmesi gerekmektedir.

 

Çalışanların kendilerini rahat hissedebilmeleri için kolayca kaymayacak, sağlam ve dayanıklı mobil-yalar tercih edilmelidir.

 

En önemli noktalardan birisi de mobilyanın ergonomik olmasıdır. Bu çalışanın bel ve boyun ağrısı yaşamasını engelleyecek, ilk olarak çalışanın sağlığını koruyacaktır. Elbette sağlıklı personel verimli çalışacaktır.

 

Son olarak seçilen mobilya ilgili olunan sektörün imajı ve firmanın sektördeki ağırlığına göre de seçilmelidir.

📆 26 Şubat 2017 Pazar 23:53   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Loading ... Loading ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 25 13 9 3 35 15 +20 48 2017-18 2. Lig
2 Altay 26 12 10 4 45 25 +20 46 Play-off
3 Kocaelispor 26 12 10 4 45 26 +19 46
4 Çorum Bld. 26 11 8 7 36 23 +13 41
5 Gölcükspor 26 10 10 6 31 26 +5 40
6 Van Bş. Bld. 26 10 10 6 27 26 +1 40
7 Ankara Demirspor 26 9 12 5 36 29 +7 39
8 Bayburt GÖİ 25 9 9 7 30 24 +6 36
9 Kızılcabölükspor 26 9 9 8 26 25 +1 36
10 Tekirdağspor 26 8 9 9 26 33 −7 33
11 Erzin Bld. 26 9 6 11 25 36 −11 33
12 24 Erzincanspor 25 7 11 7 24 23 +1 32
13 Kartalspor 26 8 5 13 26 33 −7 29
14 Kozan Bld. 25 7 7 11 26 32 −6 28
15 Karacabey Birlikspor 25 7 6 12 43 42 +1 27
16 Cizrespor 26 6 9 11 19 34 −15 27 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 25 6 6 13 28 45 −17 24
18 Manavgatspor 25 3 12 10 18 38 −20 21
19 Beylerbeyi 25 4 8 13 29 40 −11 20

BAĞLANTILAR

ahmet istanbul kartalspor turkiye kartal kaza yeni ziyaret Altinok Sağlık mac baskan oz pendik baskani merkezi mutlu futbol Belediye gunu yardim sultanbeyli mehmet Sancaktepe kartalda sadi şimşek GÜNCEL tuzla yazici Eğitim maltepe Spor koleji cocuk chp huseyin ak universitesi parti anma proje meclis kadikoy belediyesi