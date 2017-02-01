Kartalspor, evinde yine kayıp, Kartalspor:1 Kütahyaspor:2

Spor Toto 3.lig’in 27.haftasında sahasında Kütahyaspor’u konuk eden Kartalspor karşılaşmanın 8.dakikasında Burak Yılmaz’ın şık golüyle öne geçmesine rağmen 40 ve 47.dakikalarda kalesinde gördüğü gollerle müsabakadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı.

Tüm hafta bu karşılaşmaya hazırlanan ve galibiyetten başka bir şey düşünmeyen Kartalspor 8.dakikada Burak Yılmaz’ın şık vole golüyle 1-0 öne geçti. Kaleci Osman Şimşek’in sakatlanmasıyla moraller bozulurken ilk yarıda gelen beklenmedik gol bordo-beyazlıların soyunma odasına moralsiz gitmesine neden oldu. Karşılaşmanın ikinci yarısının ilk dakikalarında Ömer Faruk Boz’un uzaktan şutu Kartalspor ağlarıyla buluşurken bu dakikadan sonra puan getirecek golleri bulamayınca temsilcimiz sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Hafta içi Kartalspor Yönetimi ve Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen ve Sponsorların desteklediği Öğrenci Tribünü Projesi kapsamında çok sayıda öğrenci Kütahyaspor karşılaşmasında tribünlerde yerlerini aldı.

Kart cezalısı Aytek Öktem, sakatlıkları bulunan Sait Ulucan, Baran Basut, Onur Acar, Yasin Şahan, Tugay Kaya ve Samet Eser’in yokluğunda teknik direktör Önder Deniz Kolgu, karşılaşmanın kadrosuna Osman Şimşek, Armağan Önür, Ozan Solak, Emrah Taysi, Tulga Balcı, Bülent Tekin, Tahsin Hacımustafaoğlu, Oğuzhan Demir, İbrahim Karaağaç, Zafer Çuvalcı, Mustafa Şeker, Burak Yılmaz, Dündar Denizhan, Yusuf Ocak, Furkan Çarkçı, Recep Yaşar, Safa Serbest ve Görkem Güven’i dahil etti.

Kolgu ilk onbirde ise Kalede Osman Şimşek, savunmada Ozan Solak, Emrah Taysi, Tulga Balcı, Tahsin Hacımustafaoğlu, önlerinde Mustafa Şeker, Zafer Çuvalcı, Orta alanda Burak Yılmaz, Yusuf Ocak, Dündar Denizhan ve ileri uçta Recep Yaşar’a şans verdi.

Kartal stadyumunda saat 13:30’da başlayan karşılaşmayı Trabzon bölgesi hakemlerimizden Tolga Sancak yönetirken yardımcılıklarını Kemal Şafak ve Özgür Akıncı üstlendi. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Murat Demir görev aldı.

Kartalspor maça beyaz forma, bordo şort ve bordo konç ile çıkarken kaleci Osman Şimşek turuncu forma giydi. Rakip Kütahyaspor ise lacivert forma lacivert şort ve lacivert konç ile çıktı. Kütahyaspor kalecisi Süleyman Kasap ise yeşil formayı tercih etti.

Karşılaşma öncesi gerçekleştirilen para atışı sonucu Kartalspor takım kaptanı Emrah Taysi kale seçimini yaparken karşılaşmaya Kütahyaspor başladı.

Maçtan dakikalar.

8.dakikada Kütahyaspor’dan Oğuzhan Demirer’in ara pasıyla Serkan Esen sol çaprazdan ceza sahasına girdi, son anda Emrah Taysi kayarak müdahale yaptı ve topu kornere gönderdi. Abdulkerim Kılıç atak yönünün solundan Kütahyaspor adına köşe vuruşunu kullandı, ceza sahası içerisine gönderdiği topa altıpas içinde İhsan Uğur Göktaş kafayı vurdu, kaleci Osman bu pozisyonda boşa çıkmıştı, top Mustafa Şeker’in önünde kaldı, Mustafa bekletmeden topu uzun oynadı, Kütahyaspor’dan Oğuzhan topu ayağının altından kaçırınca Yusuf topa yetişti rakibi Gökhan Kaya’yı arkasına aldı, ceza sahası içine girdi kaleciyle karşı karşıya kaldı, vurmakta gecikince Gökhan Kaya topu kornere gönderdi.

9.dakikada atak yönünün sağından Yusuf Ocak, köşe vuruşunu Dündar Denizhan’la paslaşarak kullandı, Dündar ceza sahasına ortaladı savunma ayak koydu top tekrardan kornere çıktı. Bu kez Dündar, Yusuf’la paslaştı, Yusuf ceza sahasına ortasını yaptı, Mustafa Şeker kafayla arkaya aşırttı, ceza sahası arka noktasında Burak Yılmaz bekletmeden tekte vole vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. 1-0

11.dakikada Yusuf Ocak kendi yarı alanında rakibine baskı yaparak topu Recep Yaşar’a kazandırdı, Recep’te topu sağ kanattan koşuya başlayan Yusuf Ocak’ın koşu yoluna bıraktı, Yusuf son çizgiye inmeden ortasını yaptı Burak Yılmaz’dan önce kaleci Süleyman Kasap topa sahip oldu.

13.dakikada Kütahyaspor’dan Serkan Esen ceza sahasının solunda topla buluştu, hemen yanındaki Çağlar Yıldızer’le oynadı Çağlar bekletmeden vurdu, Zafer Çuvalcı’ya çarpan top kornere gitti. Atak yönünün sağından köşe vuruşu kullandılar, Burak Yılmaz topu kesti rakibinden kurtardı Tulga Balcı uzaklaştırdı.

14.dakikada Kütahyaspor atak yönünün sağında Mustafa Şeker rakibine faul yaptı, Abdulkerim Kılıç serbest vuruşu ceza sahasına doğru kullandı Mustafa Şeker kafayla topu uzaklaştırdı.

15.dakikada Mustafa Şeker sol kanattan topla birlikte ceza sahasına girdi, yerden Burak Yılmaz’a pasını çıkarttı fakat öncesinde Kütahyaspor’dan Muammer Erdoğdu araya girerek topu uzaklaştırdı.

17.dakikada Kütahyaspor’da sakatlanan Çağlar Yıldızer oyundan çıkarken yerine Aykut Çakay oyuna dahil oldu.

18.dakikada Ozan Solak, Kartalspor yedek kulübesinin önünde Faruk Boz’a faul yaptı, Oğuzhan Demirer serbest vuruşu ceza sahasına doğru kullandı kaleci Osman Şimşek Kütahyaspor’dan Ahmet Üner’le birlikte topa yükseldi, yumruklarıyla uzaklaştırdı fakat bu pozisyonda bir sakatlık yaşadı. Uzun süre sağlık ekipleri kaleci Osman’ı oyuna döndürmek için çaba sarf etti.

24.dakikada Kaleci Osman Şimşek’in sakatlığı nedeniyle duran oyun tekrar başladı.

25.dakikada savunmadan Ozan Solak vurdu, Zafer Çuvalcı kafaya topu rakip yarı alana göndermek isterken top Kütahyaspor’dan Abdulkerim Kılıç’ın eline deydi. Zafer Çuvalcı bekletmeden sağ kanatta koşu yapan Yusuf Ocak’a doğru uzun oynadı, Yusuf köşe gönderinin önünde topu kontrol etti rakibinin markajı altında ceza sahasına ortasını yaptı, ceza sahası içinde Burak Yılmaz uzandı dokunamadı, top Recep Yaşar’ın arkasına düştü dokundu fakat topu kontrol edemedi savunma sonrasında uzaklaştırdı.

26.dakikada Recep Yaşar sol kanatta topla buluştu, son çizgiye kadar indi, kale önüne koşu yapan Burak Yılmaz’a pasını çıkarttı savunma son anda araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

31.dakikada sakatlanan kaleci Osman Şimşek’in yerine Armağan Önür oyuna dahil oldu.

35.dakika atak yönünün sağında top Muammer Erdoğdu’nun eline çarptı, serbest vuruşu Yusuf Ocak ceza sahası içi kale önüne doğru kullandı, Emrah Taysi müsait pozisyonda dokunamadı top başının üzerinden kaleci Süleyman Kasap’a gitti.

38.dakikada Kütahyaspor atak yönünün solundan köşe vuruşu kullandı savunmada Mustafa Şeker kafayla uzaklaştırdı, Serkan Esen Zafer Çuvalcı’dan önce topu almak isterken top Zafer’e çarparak ayağından açıldı, sonrasında Yusuf Ocak ve Serkan Esen aynı topa kayarak müdahale etti Yusuf dokundu top Zafer’de kaldı, hızlı çıktığımız sırada ilk pozisyonda devam diyen karşılaşmanın hakemi maçı durdurup atağımızı kesti ve sonrasında hava topuyla oyunu başlattı.

40.dakikada Kütahyaspor, atak yönünün solundan köşe vuruşu kullandı, Emrah Taysi kafayla dokundu top arka tarafa açıldı, Muammer Erdoğdu topu yakaladı, Serkan Esen’e pasını verdi Serkan ceza sahasına girer girmez ortasını yaptı, Kütahyaspor’dan Uğur Göktaş, altıpas içinde Emrah Taysi ve Ozan Solak’ın arasından sıçrayıp kafayı vurdu ve skora denge getirdi. 1-1

İlk yarının sonuna en az 6 dakika ilave edildi.

45+5.dakikada atak yönünün sağında köşe gönderinin hemen önünde Yusuf topu kaptırdı, Mustafa Şeker araya girerek rakibinden topu çaldı, ceza sahasına girdi, Burak’a pasını verdi, ondan önce savunmada Muammer ayak koydu top Zafer Çuvalcı’nın önünde kaldı, Zafer ceza sahasının hemen içinden bekletmeden şutunu çekti, top savunmadan döndü sol kanada açıldı ceza sahsı içi sol tarafında bu sefer Dündar Denizhan topu kontrol etti iki rakibinden önünü boşaltıp son çizgiden ortasını yaptı kale önünde Recep Yaşar kafa vuruşunu yaptı top Kütahyaspor’lu Gökhan Kaya’nın suratına çarpıp geri geldi Zafer tekrar kontrol etmek isterken yerde kaldı karşılaşmanın hakemi devam dedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlanırken ikinci yarıya Kartalspor Zafer Çuvalcı, Furkan Çarkçı değişikliği ile başladı.

İkinci yarı Kartalspor’lu oyuncuların vuruşuyla başladı.

47.dakikada Kütahyaspor atak yönünün solundan köşe vuruşu kullandı, ön direkte Mustafa Şeker kafayla topu uzaklaştırdı, top Yusuf Ocak’a geldi, Yusuf’un gelişi güzel uzaklaştırmak istediği top rakibi Oğuzhan Demirer’de kaldı, Oğuzhan sol kanattaki Faruk Boz’a pasını verdi Faruk sol kanatta ceza sahası köşesinden kaleye vurdu kaleci Armağan Önür’ün müdahalesi yetersiz kaldı ve top ağlarla buluştu. 1-2

50.dakikada Görkem Güven oyuna girerken Yusuf Ocak kenara alındı.

54.dakikada Dündar Denizhan sol kanattan ortasını yaptı, arka direk dibinde Görkem Güven kafa vuruşunu yaptı top kaleciden döndü.

55.dakikada Mustafa Şeker sağ kanattan sol kanada Dündar Denizhan’a uzun bir pas attı. Dündar topu kontrol etti rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girdi vuruşunu yaptı top az farkla üstten dışarı çıktı.

60.dakikada Dündar sol kanattan kale önündeki Recep’e pasını verdi, Recep bekletmeden soldan ceza sahasına giren Burak Yılmaz’a pasını aktardı, topla kaleye doğru giden Burak savunmadan sıyrıldı kale önündeki Furkan Çarkçı’ya yerden ortaladı, Furkan’ın vuruşunda Gökhan Kaya son anda araya girerek topun kaleye girmesine izin vermedi.

69.dakikada Kütahyaspor atak yönünün sağından Serkan Esen’le serbest vuruş kullandı, ceza sahası arkasında Muammer Erdoğdu kafayla kale önüne indirdi Tulga Balcı o noktada kafayla topu uzaklaştırdı fakat karşılaşmanın hakemi Muammer’in hava topu mücadelesinde faul yaptığını tespit etti.

70.dakikada Kütahyaspor’dan Abdulkerim Kılıç çıktı, Emre Gürbüz oyuna dahil oldu.

75.dakikada Recep Yaşar ceza yayının hemen yanından kaleye şutunu çekti top az farkla dışarı çıktı.

84.dakikada Kütahyaspor’dan Enes Günay oyuna dahil olurken Osman Bozdağ oyundan çıktı.

86.dakikada hava topunda kaleyi sağ çaprazdan gören bir pozisyonda Recep rakibine faul yaptı, Ahmet Üner serbest vuruşu kullanmak için topuna başına geldi, vuruşunu yaptı top baraja çarpıp kornere gitti. Atak yönünün sağından Serkan Esen köşe vuruşunu kullandı arka tarafta Emre Gürbüz dokundu fakat top doğrudan dışarı gitti.

90+2 dakikada Ozan Solak savunmadan uzun oynadı, ceza yayı içerisinde Burak Yılmaz yerde kaldı, karşılaşmanın hakemi faul kararı verdi Faruk Boz bu pozisyona şiddetli itiraz edince sarı kart gördü. Atışı Dündar Denizhan doğrudan kaleye vurdu top üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmayı 2-1 kaybeden Kartalspor’umuz 29 puanda kalırken Kütahyaspor 24 puana yükseldi. Bu mağlubiyetle rakipleriyle arasındaki farkı açma fırsatını da kaçırmış olan Kartalspor’umuz önümüzdeki hafta deplasmanda Karacabey Birlikpor’la karşı karşıya gelecek.