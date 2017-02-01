Faruk Nafiz’i Seviyorum

Pendik Faruk Nafiz Çamlıbel Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni, seviyorum.

Pendik’in en eski mahallelerinden biri olan Orta Mahalle’de bulunan Faruk Nafiz Çamlıbel İmam Hatip Lisesi, 1992 yılında Faruk Nafiz Çamlıbel Lisesi adıyla öğretime başladı. 4 katlı 12 derslikli modern bir binada 10 öğretmen ve 100 öğrenci ile yola çıkan Faruk Nafiz, 2010 yılında istek ve ihtiyaç sebebiyle imam hatip lisesine dönüştürülerek Faruk Nafiz Çamlıbel Anadolu İmam Hatip Lisesi adını aldı.

Kurulduğu günden beri sürekli büyüyen ve gelişen Faruk Nafiz’de bugün 35 öğretmen ve 325 öğrenci var. Geçtiğimiz hafta attığımız temel ile biraz daha büyüyecek olan Faruk Nafiz Çamlıbel Anadolu İmam Hatip Lisesi ile ne kadar öğünsek azdır.

Okul müdürü İsa Çorakyer, geçen yıl bir yaptığı bir konuşmada şöyle demişti: “Okulumuz, Pendik’in ebadı küçük ama etkisi büyük, ender okullarından biridir. Size söz veriyorum, yeni yılda, yeni bir uygulama mescidi, yeni bir spor salonu ve yeni bir kantin yapacağız. Bu sizin hakkınız, çünkü sizler bu ülke insanının manevi dünyasını inşaa ve ihya edecek imam hatiplilersiniz.”

İşte bugün; öğrenci, öğretmen, idareci ve veliler ile birlikte temelini attığımız bu bina; o bina. Sağlam bir zemin üzerinde hızla yükselecek olan iki katlı bina üç ayda bitecek. Binanın, birinci katında; spor salonu, arşiv, abdest alma yerleri ve kantin, ikinci katında ise; ise uygulama mescidi yer alacak.

Kürsü, mihrap ve minberin de yer alacağı uygulama mescidinde öğrenciler, hutbe okuma, ezan okuma ve müezzinlik gibi hitabet dersi uygulamaları ile kendilerini yetiştirecek, vakit ve cuma namazlarını kılıp, dini günlerimizi kutlayacaklar.

Mescitte, 7 gün 24 saat sıcak su bulunacak. Soğuk kış günlerinde bile sıcak su ile abdest alacak olan öğrenciler, abdest ve namazın feyz ve keyfine varıp, 1965’li yıllarda Kubbeli camiyi Orta Mahalleye kazandıran Taşlıbayırlıların izinden yürüyerek; Allah’a kul, Resulüne ümmet olacaklar. Hakkın yanında saf tutup, ülkeye ve millete hizmet için çalışıp çabalayacak, doğru, güzel ve iyi işler yapacaklar.

Yeni, nezih ve pırıl pırıl bir spor salonuna kavuşacak öğrenciler, beden eğitimi öğretmenleri nezaretinde spor yaparak beden ve zekâlarını geliştirip, akademik başarılarına yeni başarılar katacaklar.

Arşiv odası ise okulun can damarı olacak. Evrak ve dosyalarını daha güzel tanzim ve tasnif ederek, tüm bilgilere anında ulaşıp, hizmet kalitelerini yükseltecekler.

Eğitim dostu hayırsever Halim Kılıç’ın destekleriyle, imar ve inşa edilen Faruk Nafiz Çamlıbel Anadolu İmam Hatip Lisesi, ek binası devreye girdiğinde, dün: “Ezan okuma” ve “Güzel Kuran-ı Kerim Okuma” derecesi yapan öğrenciler, bu derecelerine yeni dereceler katarak: “Çevre İmam Hatiplere biz buradayız.” diyecekler.

Bu sebeple, Pendik Faruk Nafiz Çamlıbel Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne; spor salonu ve uygulama mescidi kazanmasına vesile olan fikir ve proje sahipleri, Okul Müdürü İsa Çorakyer, müdür yardımcıları, öğretmenler ve hayırsever Halim Kılıç’ a, teşekkürler ediyorum. Başınız dik, alnınız açık, kazancınız helal, Allah yar ve yardımcınız olsun.

Pendik’in balkonu güzel ve özel insanların yaşadığı Orta mahalleye ne yapsak azdır.