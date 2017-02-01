Minik ressamlar Özel Balkanlar Koleji Pendik Ortaokulunda masalla buluştu

Minik ressamlar Özel Balkanlar Koleji Pendik Ortaokulunda masalla buluştu

“Bu masalı da sen renklendir” anlık resim yarışması ödül töreni.

Balkanlar Koleji Pendik Ortaokulunda 14 Ocakta başlayan ve 18 Şubatta ikinci ayağı Görsel Sanatlar Öğretmeni Sayın Nevhan KAYAŞ koordinatörlüğünde gerçekleştirilen “Bu masalı da Sen Renklendir” anlık resim yarışmasının ödül töreni 24 Şubat Cuma günü Eryetiş&Balkanlar Eğitim Kampüsünde gerçekleştirildi.

Masal yarışmasına Pendik ve Kartal ilçelerinin çevre okullarından 1900 öğrenci katıldı. Eryetiş&Balkanlar Eğitim Kurumları Genel Müdürü Sayın Ertan ORAL’ın katılımıyla gerçekleşen ödül töreni, Özel Balkanlar Koleji Pendik Ortaokulu Müdürü Sayın Cengiz SALDIRANER’in protokol konuşmasıyla başladı. Tören minik ressamların ödüllerinin takdimiyle devam etti. Birinci olan öğrencilerin ödüllerini Eryetiş&Balkanlar Eğitim Kurumları Genel Müdürü Sayın Ertan ORAL takdim etti.



14 Ocak günü yapılan yarışmada Jüri Özel Ödülünü Pendik Merkez İlkokulundan 4. sınıf öğrencisi Çiğdem GÜNER, üçüncülük ödülünü Pendik Yıldırım Beyazıt İlkokulundan 4.sınıf öğrencisi İlknur ALTINTAŞ, ikincilik ödülünü Tuzla Çağrıbey İlkokulundan 4.sınıf öğrencisi Civan YAKLAV ve birincilik ödülünü Kartal Emir Sencer Ortaokulundan 5.sınıf öğrencisi Elif İlke ERBEK almaya hak kazandı.

Yarışmanın ikinci ayağında, ilk etapta sınıf birincisi olan öğrenciler yarıştı. 18Şubat günü yapılan yarışmada üçüncülük ödülünü Kartal Şükrü Bayrakçı İlköğretim Okulundan 4.sınıf öğrencisi Aslıcan VURAL, ikincilik ödülünü Pendik Öğretmenevleri İlköğretim Okulundan 4.sınıf öğrencisi Muhammet Can AYDIN ve birincilik ödülünü Kartal Çakabey Ortaokulundan 5.sınıf öğrencisi Ayşenur DEMİRHAN almaya hak kazandı.

Kartal ilçesindeki okullardan sınıf birincisi olan toplam 36 öğrenci, Pendik ilçesindeki okullardan sınıf birincisi olan toplam 56 öğrenciye katılım belgeleri de takdim edildi.

Disiplinler arası bir çalışmanın ürünü olan yarışmada minik eller hayal güçlerini kullanarak dinledikleri masalı resmettiler. Resim sanatına olan ilgiyi artırmak ve gelişimlerine katkıda bulunmak adına yapılan bu yarışmada öğrencilerin çoklu zekâ becerilerini geliştirmeyi hedef edinen Özel Balkanlar Koleji Pendik Ortaokulu yine ses getiren bir organizasyonla eğitimle sanatı birleştirdi.

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