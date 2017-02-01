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Kartal Gazetesi » Genel, Maltepe, Manşet » Maltepe’deki Havagazı Fabrikası’nın kalan bölümü de yıkılmaya başlandı.
Maltepe’deki Havagazı Fabrikası’nın kalan bölümü de yıkılmaya başlandı.
Maltepe’deki Havagazı Fabrikası’nın kalan bölümü de yıkılmaya başlandı.

Büyükşehir Belediyesi, Maltepe’de atıl vaziyette duran Havagazı Fabrikası’nın kalan bölümü de yıkılmaya başlandı.
İçinde kanserojen asbest maddesi bulunduğu gerekçesiyle fabrikanın yıkımının gerekli önlemler alınarak yapıldığını belirten yetkililer, binanın tescili olmadığı için yıkımına engel bulunmadığını söylediler.
Mimarlar Odası tarafından açılan davalar nedeniyle yıkımı yıllardır gerçekleştirilemeyen binanın yıkımıyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, binanın tescilli olmaması nedeniyle yıkımına engel bulunmadığını bildirdiler.
Fabrika’nın asbest taşımayan kısmının yıkımını gerçekleştirildiğini belirten yetkililer, asbest maddesi bulunan kısmın ise uzman ekiplerce, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri gözetiminde çevreye zarar vermeyecek şekilde yıkılacağını belirttiler.

📆 26 Şubat 2017 Pazar 00:16   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Kocaelispor 25 12 9 4 44 25 +19 45 Play-off
3 Altay 25 11 10 4 41 24 +17 43
4 Van Bş. Bld. 25 10 10 5 26 24 +2 40
5 Gölcükspor 25 10 9 6 31 26 +5 39
6 Çorum Bld. 25 10 8 7 34 22 +12 38
7 Ankara Demirspor 25 9 11 5 35 28 +7 38
8 Bayburt GÖİ 25 9 9 7 30 24 +6 36
9 Kızılcabölükspor 25 8 9 8 24 24 0 33
10 Erzin Bld. 25 9 6 10 24 34 −10 33
11 24 Erzincanspor 24 7 10 7 24 23 +1 31
12 Tekirdağspor 25 7 9 9 23 31 −8 30
13 Kartalspor 25 8 5 12 25 31 −6 29
14 Cizrespor 25 6 9 10 19 33 −14 27
15 Karacabey Birlikspor 24 7 5 12 42 41 +1 26
16 Kozan Bld. 24 6 7 11 25 32 −7 25 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 24 3 12 9 17 34 −17 21
18 Kütahyaspor 24 5 6 13 26 44 −18 21
19 Beylerbeyi 24 4 8 12 27 37 −10 20

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