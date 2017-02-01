Maltepe’deki Havagazı Fabrikası’nın kalan bölümü de yıkılmaya başlandı.

Büyükşehir Belediyesi, Maltepe’de atıl vaziyette duran Havagazı Fabrikası’nın kalan bölümü de yıkılmaya başlandı.

İçinde kanserojen asbest maddesi bulunduğu gerekçesiyle fabrikanın yıkımının gerekli önlemler alınarak yapıldığını belirten yetkililer, binanın tescili olmadığı için yıkımına engel bulunmadığını söylediler.

Mimarlar Odası tarafından açılan davalar nedeniyle yıkımı yıllardır gerçekleştirilemeyen binanın yıkımıyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, binanın tescilli olmaması nedeniyle yıkımına engel bulunmadığını bildirdiler.

Fabrika’nın asbest taşımayan kısmının yıkımını gerçekleştirildiğini belirten yetkililer, asbest maddesi bulunan kısmın ise uzman ekiplerce, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri gözetiminde çevreye zarar vermeyecek şekilde yıkılacağını belirttiler.