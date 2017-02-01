Elektrik Süpürgesi Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Evde kullanılan elektronik cihazlar arasında elektrik süpürgesi hem hızlı hem de kolay yoldan evi temizlemenize yardımcı olmaktadır. Bu nedenle elektrik süpürgesi seçerken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Özellikle süpürme işleminin yanı sıra yıkama işlemi yapıp yapmamasına karar vermeniz gerekir. Bu sayede elektrik süpürgemizi aynı zamanda yıkama amaçlı olarak da kullanabilirsiniz.
Ayrıca torbalı veya torbasız olarak model seçenekleri bulunduğundan en uygun tercihlerin yapılması gerekir. Sulu veya susuz çalışan model seçenekleri evinizi süpürürken çıkan tozun sulu olması halinde içerisine hapsolmasını sağlayacağından önemli bir seçenek olmaktadır.
Elektrik süpürgeleri pek çok farklı özelliği aynı anda sunduğundan seçimler yapılırken özellikle bu konuda dikkatli olunması gerekir. Alacağınız modelin özelliklerine göre daha kullanışlı ve etkili sonuçlar elde edeceğinizden en doğru tercihi yaparken özelliklerini araştırmayı ihmal etmemelisiniz. Gelişen teknoloji ile elektrik süpürgesi modellerinde de farklı özellikler bir arada sunularak kullanıcıların daha kaliteli sonuçlar elde etmesine yardımcı olmaktadır.
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Elektrik süpürgeleri torbalı, torbasız, sulu, susuz, yalnızca süpürme işlemi yapan veya aynı anda yıkama işlemi yapabilen pek çok farklı özellik seçeneği ile satışa sunulmaktadır. Bu nedenle elektrik süpürgesi seçimlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar arasında özellikleri en önemli husustur. Bu sayede kullanırken istediğiniz etkiyi elde edebilir ve daha sağlıklı sonuçlara ulaşabilirsiniz. Bizlere dilek, istek öneri ve görüşlerinizi http://kartalarcelikservisi.net adresinden kolayca bildirebilirsiniz.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld.
|24
|13
|8
|3
|34
|14
|+20
|47
|2017-18 2. Lig
|2
|Kocaelispor
|25
|12
|9
|4
|44
|25
|+19
|45
|Play-off
|3
|Altay
|25
|11
|10
|4
|41
|24
|+17
|43
|4
|Van Bş. Bld.
|25
|10
|10
|5
|26
|24
|+2
|40
|5
|Gölcükspor
|25
|10
|9
|6
|31
|26
|+5
|39
|6
|Çorum Bld.
|25
|10
|8
|7
|34
|22
|+12
|38
|7
|Ankara Demirspor
|25
|9
|11
|5
|35
|28
|+7
|38
|8
|Bayburt GÖİ
|25
|9
|9
|7
|30
|24
|+6
|36
|9
|Kızılcabölükspor
|25
|8
|9
|8
|24
|24
|0
|33
|10
|Erzin Bld.
|25
|9
|6
|10
|24
|34
|−10
|33
|11
|24 Erzincanspor
|24
|7
|10
|7
|24
|23
|+1
|31
|12
|Tekirdağspor
|25
|7
|9
|9
|23
|31
|−8
|30
|13
|Kartalspor
|25
|8
|5
|12
|25
|31
|−6
|29
|14
|Cizrespor
|25
|6
|9
|10
|19
|33
|−14
|27
|15
|Karacabey Birlikspor
|24
|7
|5
|12
|42
|41
|+1
|26
|16
|Kozan Bld.
|24
|6
|7
|11
|25
|32
|−7
|25
|2017-18 BAL
|17
|Manavgatspor
|24
|3
|12
|9
|17
|34
|−17
|21
|18
|Kütahyaspor
|24
|5
|6
|13
|26
|44
|−18
|21
|19
|Beylerbeyi
|24
|4
|8
|12
|27
|37
|−10
|20
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