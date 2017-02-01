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Yakacık Balkanlar Koleji öğrencileri, Kartal’ın şampiyonu oldular
Yakacık Balkanlar Koleji öğrencileri, Kartal’ın şampiyonu oldular

Yakacık Balkanlar Koleji ‘nin yüzme, jimnastik ve 3. sınıf seksek takımlarının  önemli  başarılarının ardından   4.sınıf yakan top takımı da”  İlçe Şampiyonluğu’nu “kazandı.

 

Toplam  18 okulun katıldığı turnuvada  4.sınıf öğrencilerinden  oluşan “ Yakan Top Takımı “rakiplerini birer birer eleyerek “Kartal Şampiyonu “oldu.

 

Okul yetkilileri yaptıkları açıklama da; “Yakacık Balkanlar Koleji ‘nin  sporcularını ve  başarılı sonuçlara imza atmalarını sağlayan  Beden Eğitimi öğretmenlerini kutlar, İstanbul  Şampiyonası’nda başarılar dileriz” dediler.

📆 24 Şubat 2017 Cuma 17:44   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 24 13 8 3 34 14 +20 47 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 25 12 9 4 44 25 +19 45 Play-off
3 Altay 25 11 10 4 41 24 +17 43
4 Van Bş. Bld. 25 10 10 5 26 24 +2 40
5 Gölcükspor 25 10 9 6 31 26 +5 39
6 Çorum Bld. 25 10 8 7 34 22 +12 38
7 Ankara Demirspor 25 9 11 5 35 28 +7 38
8 Bayburt GÖİ 25 9 9 7 30 24 +6 36
9 Kızılcabölükspor 25 8 9 8 24 24 0 33
10 Erzin Bld. 25 9 6 10 24 34 −10 33
11 24 Erzincanspor 24 7 10 7 24 23 +1 31
12 Tekirdağspor 25 7 9 9 23 31 −8 30
13 Kartalspor 25 8 5 12 25 31 −6 29
14 Cizrespor 25 6 9 10 19 33 −14 27
15 Karacabey Birlikspor 24 7 5 12 42 41 +1 26
16 Kozan Bld. 24 6 7 11 25 32 −7 25 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 24 3 12 9 17 34 −17 21
18 Kütahyaspor 24 5 6 13 26 44 −18 21
19 Beylerbeyi 24 4 8 12 27 37 −10 20

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