Yakacık Balkanlar Koleji öğrencileri, Kartal’ın şampiyonu oldular

Yakacık Balkanlar Koleji ‘nin yüzme, jimnastik ve 3. sınıf seksek takımlarının önemli başarılarının ardından 4.sınıf yakan top takımı da” İlçe Şampiyonluğu’nu “kazandı.

Toplam 18 okulun katıldığı turnuvada 4.sınıf öğrencilerinden oluşan “ Yakan Top Takımı “rakiplerini birer birer eleyerek “Kartal Şampiyonu “oldu.

Okul yetkilileri yaptıkları açıklama da; “Yakacık Balkanlar Koleji ‘nin sporcularını ve başarılı sonuçlara imza atmalarını sağlayan Beden Eğitimi öğretmenlerini kutlar, İstanbul Şampiyonası’nda başarılar dileriz” dediler.